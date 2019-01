Már vádat is emeltek Macron korábbi testőre ellen

A francia elnök egykori testőre ellen diplomata útlevelek jogosulatlan használata miatt emeltek vádat. Ezeket az okmányokat azért szokták kiadni, hogy a hivatalnokokat ne érje bántódás, amíg egy idegen országban tartózkodnak. Benalla ezeket az iratokat elvileg vissza kellett volna, hogy adja, miután menesztették, azonban a testőr rejtélyes módon visszaszerezte őket –Benalla még decemberben, napokkal Macron előtt repült a közép-afrikai Csád Köztársaságba. A francia elnök egykori testőre az út alkalmával találkozott az ország elnökével és annak fivérével, aki pozíciója szerint az ország stratégiai tartalékait felügyeli. Idriss Déby, Csád elnöke számonkérte Macronon, hogy miért – az amúgy semmilyen hivatali posztot be nem töltő – Benalla ment tárgyalni, hiszen ő nem minősül hivatalos személynek.Ahogyan arról már többször is, Alexandre Benalla miatt sokszor kellett magyarázkodnia a francia elnöknek. A férfi Macron biztonsági főnöke volt még, amikor májusban olyanláttak napvilágot, amelyen rendőri azonosító nélkül, rohamsisakot viselve vert tüntetőket.Benalla mindeközben azt állítja, jogszerűen dolgozott üzleti tanácsadóként. A férfi azt is elmondta, hogy a menesztés után ugyan visszaadta az okmányokat, de októberben egy elnökségi tisztségviselőtől visszakapta azokat.