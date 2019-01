Nem hirdetett ki rendkívüli állapotot Trump

Donald Trump amerikai elnök az texasi-mexikói határ egyik kisvárosában, McAllenben tett csütörtöki látogatásán nem hirdetett ki rendkívüli állapotot, de egy rövid sajtótájékoztatón közölte, hogy a határfalat mindenképpen fel kell építeni.



"Ha nincs akadály (a határon), bármiféle akadály, akkor ezt a problémát nem fogjuk megoldani" - fogalmazott az elnök, utalva arra, hogy az illegális bevándorlásnak szerinte csakis határfallal lehet gátat vetni.



A sajtótájékoztatón heroinos zacskókat, elkobzott fegyvereket és készpénzzel tömött csomagokat állítottak ki, azt sugallva, hogy az illegális migrációval kábítószerek és fegyverek jutnak be az Egyesült Államokba.



Trump olyan könnyező amerikaiak körében beszélt, akiknek hozzátartozóit illegális migránsok gyilkolták meg.



Az elnök társaságában lévő Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter hangsúlyozta: valóban válságos a helyzet a határok mentén, ennek ellenkezőjét, illetve azt állítani, hogy ezt csak a kormányzat látja így, sértés az ország és mindazok számára, akiknek szerettei életét illegális migránsok vették el. Kirstjen Nielsen mellett az elnök kíséretében volt Mick Mulvaney, a Fehér Ház kabinetfőnöke, Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója, Bill Shine, az elnöki hivatal kommunikációs igazgatója, valamint két republikánus texasi szenátor, John Cornyn és Ted Cruz.



"Azt mondják, hogy a fal középkori dolog, rendben, de hát a kerék is az. Vannak dolgok, amelyek tényleg működnek: a fal is az, a kerék is az" - próbált nevetve érvelni Trump a fal építését elutasítók álláspontja ellen.



Az amerikai elnök kitért arra a választási ígéretére is, hogy a határfalat Mexikó fogja majd kifizetni. "Nem azt mondtam, hogy Mexikó csekket ír majd tíz- vagy húszmilliárd dollárról, csekket senki sem fog írni" - mondta. Amennyiben a kongresszus megszavazza a Kanadával és Mexikóval kötött - az 1994-es Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) felváltó - új kereskedelmi megállapodást, akkor ezzel Mexikó "kifizeti a fal árát, még sokkal többet is annál" - jelentette ki. Mielőtt Texasba indult, a Fehér Házban újságíróknak az elnök azt mondta: "csaknem biztos", hogy kihirdeti a rendkívüli állapotot. "Abszolút jogom van arra, hogy rendkívüli állapotot hirdessek"- mondta, hozzátéve, hogy más amerikai elnökök is éltek ezzel a lehetőséggel.



A rendkívüli állapot kihirdetésével Trump a kongresszust megkerülve, jóváhagyásuk nélkül finanszírozná meg az amerikai-mexikói határra tervezett fal, vagy acélkerítés megépítését.