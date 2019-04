Putyin: az Egy övezet, egy út az eurázsiai együttműködést is elősegíti



Putyin hangsúlyozta: Oroszország készen áll arra, hogy átlátható és versenyképes környezetet kínáljon a nagyobb eurázsiai együttműködés számára.



Az orosz elnök úgy vélekedett: az eurázsiai népek együttműködése megoldást nyújthat a térség konfliktusaira, éppen ezért Moszkva nyitott arra, hogy egymás szuverén jogainak tiszteletén alapuló, szorosabb együttműködést folytasson regionális partnereivel.



Putyin szót ejtett az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) tagjai között már megvalósult regionális együttműködésről, amelynek keretében az emberi erőforrás és az áruk szabad mozgását biztosító közös piacot sikerült létrehozni a térségben. Azt mondta, hogy Kína Oroszország hasonlóan gondolkodó, kulcsfontosságú partnere.



Putyin a Zsenmin zsipao kínai pártlapnak adott interjúban azt mondta: pekingi látogatása alkalmával orosz-kínai csúcstalálkozót is tartanak, Hszi elnök pedig idén Oroszországba látogat.





Hszi Csin-ping: az Egy Övezet, egy Út Kezdeményezés a kölcsönös nyereséget tartja szem előtt



A kölcsönös nyereséget kínáló együttműködési lehetőségekről, Kína további nyitásról és a fenntartható fejlődésről beszélt Hszi Csin-ping kínai elnök az Egy Övezet, Egy Út Kezdeményezésről (BRI) szóló második nemzetközi fórum pénteken tartott hivatalos megnyitóján Pekingben.



A kínai elnök a beszédében hangsúlyozta: Kína globális gazdasági-infrastrukturális terve a két- és többoldalú együttműködés platformja, nem exkluzív klub, célja a globális, átlátható kooperáció előmozdítása, mely a résztvevő országok népeinek érdekeit szolgálja. A vezető úgy fogalmazott: a jelenkor legsúlyosabb egyenlőtlensége a fejlődésbeli egyenlőtlenség, ezért a fejlettebb országok feladata, hogy lehetőségeket teremtsenek a többieknek a felzárkózásra.



Hszi kiemelte: Peking azon dolgozik, hogy a nagyszabású terv keretében elinduló projektek valóban kivitelezésre kerüljenek és azok a lehető legmagasabb minőséget képviseljék. Elmondta: a projektekre vonatkozó szabályozásokkal azt kívánják biztosítani, hogy minden átlátható módon történjen, a korrupcióval szemben pedig semmilyen toleranciát nem mutatnak. Az együttműködések továbbá a nemzetközi jog, és az egyes országok törvényeinek és szabályozásainak tiszteletben tartásával kell történjenek - tette hozzá.



Hszi a kereskedelmi és pénzügyi fenntarthatóság fontosságát is hangsúlyozta, ezzel kapcsolatban említette az újonnan kidolgozott Egy Övezet, Egy Út adóigazgatási mechanizmust, valamint a finanszírozásra vonatkozó új irányelveket, melyek magukban foglalják a hitelfenntarthatóságról szóló előirányzásokat. Ezek az újítások vélhetően azokra a kritikus hangokra kívánnak megnyugtató választ adni, melyek szerint Peking az Új Selyemút terven keresztül adósságcsapdákkal igyekszik megszilárdítani befolyását a résztvevő országok felett.



A kínai elnök elmondta: Kína még szélesebbre tárja kapuit a külföldi befektetések előtt és további szektorokat tesz elérhetővé a kínai piacon való megjelenésre külföldi irányítás alatt álló vagy akár teljes mértékben külföldi kézben lévő vállalatoknak.



Hszi szót ejtett a szellemi tulajdon védelmének fontosságáról is, mellyel kapcsolatban az amerikai vezetés rendszeresen fogalmaz meg kritikát Pekinggel szemben és a két ország közötti kereskedelmi háború egyik kulcsfontosságú kérdése is. Hszi elmondta: Kína olyan üzleti környezet kialakításán fáradozik, melyben tisztelet övezi a tudás értékét. A vezető kijelentette: Peking gátat szab az önkényes technológiaátadásnak és szigorú intézkedéseket vezet be ennek a gyakorlatnak a kiszűrésére.



Kína növelni fogja a külföldi áruk és szolgáltatások importját és tovább csökkenti majd a behozatalra vonatkozó vámtarifákat - jelentette be a kínai elnök, hozzátéve: Kínának nem célja, hogy kereskedelmi többletet halmozzon fel partnereivel szemben. Hszi ezzel ismét az amerikai félnek üzent, Donald Trump amerikai elnök egyik gyakran említett kifogása a távol-keleti országgal kapcsolatban éppen az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete.



A kínai elnök a BRI-vel kapcsolatban a környezetbarát megoldások fontosságát is hangsúlyozta. Elmondta: a kezdeményezés égisze alatt megvalósuló projekteknek szem előtt kell tartaniuk a "közös otthonunk védelmét".



Az Új Selyemút tervről szóló szombati csúcstalálkozón 37 állam- és kormányfő, köztük Orbán Viktor miniszterelnök vesz részt.