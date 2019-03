Rejtélyes körülmények között elhunyt a bunga-bunga néven ismert partik miatt indított Berlusconi-per egyik tanúja

Rejtélyes módon életét vesztette Imane Fadil volt modell, akinek a Silvio Berlusconi korábbi olasz miniszterelnök, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) elnöke ellen a bunga-bunga partik miatt indított perben kellett tanúskodnia. A szombati olasz lapok valószínűsítik, hogy a fiatal nőt radioaktív anyaggal mérgezték meg.



A 33 éves Imane Fadil január 29-én került kórházba Milánó mellett, és március 1-jén halt meg ugyanabban az intézményben - közölte Francesco Greco milánói ügyész, aki bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben.



A Corriere della Sera című napilap úgy tudja, hogy kórházban, ahol a fiatal nőt kivizsgálták, hogy megtudják, mi okozta az állapota rosszabbodását, semmit nem találtak, és a mintákat egy paviai szakosított laboratóriumba küldték el.



Meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a napilap azt írta, hogy a laboreredmények március 6-án, a nő halála után készültek el, és olyan radioaktív anyagok elegyének jelenlétéről tanúskodtak, amely normális állapotban a természetben nem található.



Paolo Sevesi, Imane Fadil ügyvédje szerint a védence attól tartott, hogy megmérgezik - közölte az AGI hírügynökség.



Imane Fadil 2012-ben a Ruby-gate néven elhíresült perben vált ismerté. Az ügy hátterében a bunga-bunga néven ismert partik állnak: 2008 és 2009 között az akkori olasz miniszterelnök Silvio Berlusconi római, milánói és más olaszországi rezidenciáin rendezett partikon többtucatnyi fiatal nő fordult meg, akik ezért pénzbeli juttatást kaptak Berlusconitól.



Imane Fadil akkor elmondta, hogy a kormányfő arcorei villájában tett első látogatásakor 2000 eurót tartalmazó borítékot kapott a kormányfőtől. Egy "előadásról" is beszámolt, amelyen két, apácának öltözött nő erotikus táncot és sztriptízt mutatott be.



A lányok többségét Gianpaolo Tarantini és társai szervezték be a partikra. Közöttük volt a marokkói származású Karima El Mahroug, más nevén "Szívtipró Ruby" aki a partik idején még nem töltötte be 18. évét. A Ruby-gate nevű perben Silvio Berlusconit 2014-ben másodfokon felmentették.



2018 novemberében hamis kijelentés és tanú megkörnyékezése címén újabb vádat emelt az olasz bíróság pénteken a 82 éves Silvio Berlusconi ellen a partik ügyében. A vád szerint Berlusconi megkörnyékezte és hamis kijelentésekre vette rá Tarantinit, akit párhuzamos eljárásban jogerősen már 1 év nyolc hónapra ítéltek.