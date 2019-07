Szélsőségesek, iszlamisták és bűnelkövetők is jelentkeztek a német hadseregbe

A Zöld Házba jön Szentpéteri Csilla

Idén is aktívan részt vesz az Életrevalók táborában Szentpéteri Csilla, a makói születésű nemzetközi hírű zongoraművész. Most először zenei kurzust is tart a Maros-parti Zöld Házban, ahová emiatt még egy zongorát is fel fognak cipelni.