Több mint 110 millió dollár támogatást gyűjtött a palesztin menekülteket segítő ENSZ-szervezet

Pierre Krähenbühl, a szervezet főbiztosa szerint "nagyon jó összeg" jött össze, de a következő napokban meg kell vizsgálni, hogy ezekből a felajánlásokból mi az, ami újnak minősül, és mi az, amire már az év elején ígéretet tettek.



A főbiztos bizakodónak mutatkozott mindenek előtt Nagy-Britannia és az Európai Unió nagylelkű adományai miatt.



Krähenbühl egy jordániai sajtótájékoztatón hétfőn arról számolt be, hogy pénzügyi gondjai vannak a palesztin menekülteket segítő ENSZ-szervezetnek, mivel az Egyesült Államok tavaly megvonta tőle a támogatását. Közölte, hogy az idei teljes költségvetésük 1,2 milliárd dollár, de ebből csak annyit sikerült összegyűjteni, amennyi az UNRWA kiadásait május végéig fedezte, így most már deficitben vannak.



A szervezet egyebek között 700 iskolát és olyan egészségügyi intézményeket támogat, amelyeket évente 8,5 millióan keresnek fel, és ezen felül más feladatai is vannak. A szervezet Jordániában, az Izrael által megszállt palesztin területen, Gázában, Libanonban és Szíriában tevékenykedik.



Donald Trump amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Jason Greenblatt nemrég azt nyilatkozta, hogy az UNRWA tevékenysége "visszafordíthatatlanul hibás", s nem képes ellátni funkcióját, amelyet szerinte országoknak és helyi szervezeteknek kellene átvenniük.



Az Egyesült Államok kivonulása után a legnagyobb hozzájárulást az Európai Unió és Szaúd-Arábia adja.



A New York-i donorkonferenciával párhuzamosan Manámában kedden megkezdődött az Egyesült Államok által szervezett kétnapos palesztin gazdasági segélyezési konferencia. Megfigyelők szerint a bahreini tanácskozás arab államok általi támogatása felveti annak lehetőségét, hogy ezek az országok cserébe csökkenteni fogják az UNRWA-nak szánt segélyeiket. Az utóbbi évek egyik legnagyobb támogatója, Szaúd-Arábia a New York-i donorkonferencián egyelőre nem tett újabb felajánlást az UNRWA-nak.



