Koltai Róbert és Dörner György érdemelte ki a Madách-díjat

Dörner György színművész, érdemes és kiváló művész, az Újszínház igazgatója színpadi alakításai mellett számos mozi- és televíziós filmben szerepelt. Színpadi szerepei között van a Stílusgyakorlatok, játszott az Üvegtigris és a Honfoglalás című filmekben. Szinkronszínészként jellemzően Bruce Willis, Mel Gibson, Eddie Murphy és Michael Douglas hangjaként ismeri a közönség. 2012 februárjától vezeti az Újszínházat, ahol kizárólag magyar szerzők darabjait mutatják be. A Keresztény Színházi Fesztivál megálmodója, a Színészzenekar gitáros tagja.

A méltatás szerint Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész az egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar színházművész, országos ismertséget azonban filmszerepei, illetve rendezései biztosítottak számára. Sokoldalú, kitűnő humorérzékű művész, számos karakterszerepben nyújtott emlékezetes alakítást színpadon és filmen egyaránt. Kilenc nagysikerű filmje 2,3 millió mozinézőt vonzott. Játszott az Indul a bakterház, a Megy a gőzös, vagy a Sose halunk meg című filmekben. Utóbbi kettőnek írója és rendezője is, ő rendezte a Patika című sorozatot, és alakította Illetékes elvtársat a Rádiókabaréban.