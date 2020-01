60 milliót költenek könyvekre a Somogyi-könyvtárban

Évente csaknem 30 ezer könyvvel, folyóirattal gyarapodik a Somogyi-könyvtár állománya, amit az olvasói igényekhez igazodva próbálnak naprakészen tartani. A fantasyk, a sci-fik és a krimik azok, amik mindent visznek, de a szépirodalom is népszerű a könyvkölcsönzők körében.

Állami és önkormányzati forrásokból évente több mint 60 millió forintot fordít állománygyarapításra a Somogyi-könyvtár – tudtuk meg Kocsárdi Lászlótól, az intézmény igazgatóhelyettesétől. Ez az összeg nagyjából 27-28 ezer dokumentum – a könyvek mellett például magazinok, folyóiratok – beszerzését teszi lehetővé. A gyűjtemény az olvasók ajándékaival és az intézménynek adott hagyatékokból is gyarapodik. A fölösleges példányokat, valamint a napi használatban elkopott köteteket időről időre leselejtezik, és használt könyvként értékesítik. Ez lesz a sorsuk azoknak a dokumentumoknak is, amelyek tartalmilag mára elavultak. A fölöslegből előbb a hazai könyvtárak válogathatnak, majd az olvasók.

– A cél, hogy a polcokon olyan állomány legyen, ami a könyvtárhasználók igényeit a legjobban kiszolgálja, és ne fölösleges kötetek foglalják a helyet – tette hozzá Kocsárdi László.

Nemcsak az állomány gyarapodik, a Rókusi fiókkönyvtár belső felújításával is elkészültek. A szegedi önkormányzat 11,5 millió forintos támogatása mellett a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán is nyertek 3,8 millió forintot, amiből a bibliotéka teljes bútorzatát lecserélik. Az intézmény február elején nyit, egyelőre a régi bútorokkal, az újakat majd folyamatosan, a könyvtári kölcsönzés fenntartása mellett építik be. Az öt legnépszerűbb szegedi fiókkönyvtár között van a Rókusi. Ezek azért közkedveltek, mert a klasszikus szolgáltatások mellett egy-egy városrész közösségi-kulturális központjaként is működnek. A tervek szerint folytatják majd azt a tanfolyamot is, ami a nyugdíjasokat vezeti be a számítástechnika világába.