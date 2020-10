A szegedi írókat és költőket ünnepelték – Fotók

Több mint két évtizedes hagyományához híven idén is műsoros összeállítással ünnepelte a szegedi dráma és próza ünnepét a Dugonics Társaság és a Szegedi Írók Társasága.

A Dugonics András születésnapjának 280. és a Baka István halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett felolvasóestnek a Bálint Sándor Művelődési Ház adott otthont tegnap.

A megjelenteket Csapó Benő, a Dugonics Társaság elnöke köszöntötte, aki ünnepi beszédének elején az első magyar regényből idézett, majd Dugonics András nyelvújító munkásságát méltatta.

– Programjává tette, hogy a magyar nyelvet megújítsa, szókészletét gazdagítsa. Etelka című regénye 1788-ban jelent meg. Abban az időben, mikor a tudomány nyelve a latin, a közigazgatásé a német volt. Ha nem is merült fel a veszély, hogy a magyar nyelv teljesen el fog tűnni, reális aggodalom volt azonban, hogy a magyar nyelv tudományokat és művészeteket gazdagító szavai a latinból vagy a németből kerülnek át. Dugonics és az őt követő generáció tagjai látták el nyelvünket olyan szókészlettel, melynek révén a legbonyolultabb dolgokról is beszélni lehetett – fogalmazott, majd hozzátette: Dugonics feltehetően tisztában volt tevékenysége súlyával, számíthatott rá, hogy évtizedekig meghatározó lesz regénye jelentősége. Azonban azt talán nem gondolta, hogy több mint 230 évvel később is emlékezni fognak művére, nevével fémjelzett díjat alapítanak, valamint új reneszánszát éli a Szegedi Dugonics Társaság egyesülete. Emlékének őrzésére buzdította hallgatóságát.

Az est során Antal Anikó, Fabulya Andrea, Csicsai Antal és a rendezvény programját szervező Kiss Ernő előadásában Dugonics Etelka című regényének, valamint Baka István Áramszünet című alkotásának részletei mellett Bene Kálmán, Bene Zoltán, Hernyák Zsóka, Kollár Árpád, Lanczkor Gábor, Podmaniczky Szilárd és Szilasi László művei hangzottak el.

A műsort Klebniczky György kísérte zongorán.