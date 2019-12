Az olvasást és az angolt népszerűsítik

A Fontos Sándor Általá­nos Iskola ismét sikeresen pá­­lyázott az Erasmus+KA229 stratégiai partnerségek, jó gyakorlatok cseréje pályázaton. Az első pá­lyázat Everybody has a story névre hall­­­­gat, ebben az üllési iskola koordinátori szerepet tölt be.

A pályázat célja az olvasás népszerűségének visszaszerzé­­se, a meseolvasás tudatosítása gyermekkorban, valamint az angol elsajátításának támogatása, hiszen a külföldi diákokkal közös rendezvények nyelve az angol. Üllésre négy országból – Olaszország, Macedónia, Ro­mánia és Törökország – 22 diák érkezett 10 pedagógussal. A gyerekek kedden jártak a Szegedi Nemzeti Színház kulisszái mögött, ellátogattak szerkesztőségünkbe és felmentek a dóm tornyába is. Szerda kora délután egy há­­rom népmeséből írt történetet adtak elő az üllési iskolások. Néhány nyolcadikos diák – Farkas Csongor, Péter Gellért és Bálint Máté – azt mondta az előadás előtt, hogy a törökök a legjobb fejek, velük gyorsan összebarátkoztak.