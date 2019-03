1000 éve áll, jó zenélni benne - és aki szépen lerajzolja, bérletet kap a labirintusba

Hét ember neve és mobiltelefonszáma olvasható a megye talán legrégibb, ma is használatban lévő épületének ajtaján. Aki hétvégén látni szeretné a kiszombori Rotundát belülről – és nincs épp nyitva –, az felhívhatja bármelyik számot, és kiderül, az adott önkéntes el tud-e jönni kinyitni az ajtót. Ha épp nem ér rá, a többiek között biztosan akad valaki, aki odasiet, ajtót nyit, és beszámol az épület nem mindennapi történetéről. – Jó időben rendszeresen jönnek csoportok, előfordult, hogy valaki Szegedről érkezett biciklivel, megnézni – mondja Rutainé Matuszka Katalin nyugdíjas óvónő, aki a legközelebb lakik a Rotundához.– Volt már itt több kiállítás, koncert. Szépen szól benne a fúvószene, a madrigál. Tagja vagyok a népdalkórusnak, és szoktunk itt próbálni. Nagyon jó az akusztikája.Katalin még emlékszik arra az időszakra, amikor a Rotunda a nagy templom része volt. Utóbb, 1983-ra, a régészeti föltárás után választották külön. Mikor készült? Írásos adat erről nincs. Az biztos, hogy ilyen körtemplomok a 9–11. században sokfelé épültek Közép-Európában, Lengyelországtól Dalmáciáig, valamint a Kaukázusban. A kiszombori Rotunda építészeti megoldásai az ugyanilyen korú örményországi templomokon köszönnek vissza.Az épület akkor is állt – beszakadt tetővel –, amikor a település a háborúk következtében elnéptelenedett. Ez a terület az 1718-as pozsareváci békével került a Habsburg Birodalomhoz a törököktől, és akkor húsz új telepes család érkezett. A körtemplomhoz 1776-ban építettek templomhajót.A helybeli Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör a háromszáz évvel ezelőtti újratelepülés emlékére most rajzpályázatot hirdet gyerekeknek, fiataloknak, 18 éves korig. Olyan grafikákat várnak A3-as vagy A4-es méretben június 24-éig a helyi művelődési házba, amelyeken valahogy megjelenik a Rotunda. A legjobb három rajz készítői – a pénzdíjak mellett – bérletet nyernek a kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál idejére.– Már negyedik éve Bajnóczi János, az egyesületünk elnökhelyettese tervezi a labirintust, és vele együtt mi vágjuk ki a kukoricaföldön a kanyarulatait. Két gazda szokta fölajánlani a parcelláját erre a célra, fölváltva – mondja Endrész Erzsébet, a honismereti kör elnöke.– Most bele van tervezve a Rotunda, a telepesek érkezésére emlékeztető ekhós szekér is.Aki tájékozódni szeretne az évről évre ismétlődő programról, az utveszto.comon talál információkat.