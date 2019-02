A makói önkormányzat most is egyenlő arányban osztja el a pénzt - Indul az idei járdaprogram

Csak pár éve lakok itt, a lányoméknál, de korábban is sokat gyalogoltam ezen a járdán, hiszen nyugdíj előtt a Zrínyi utcai óvodában dolgoztam. Ez a járda borzalmas, balesetveszélyes, örülök, hogy végre felújítják.

Zsigmond Lászlóné szerint most balesetveszélyes a járda, örül, hogy a jövőben biztonságos lesz. Fotó: Szabó Imre

Kép: Szabó Imre

Kép: Szabó Imre

– mondta a makói Zrínyi utcában lakó Zsigmond Lászlóné.Ez az egyik utca, amit a 2019-es járdaprogram részeként felújítanak. Most betonlapokból áll – helyette térköves lesz, amit télen a hótól megtisztítani is könnyebb lesz. Fontos, hogy ennek az utcának mindkét oldalán lehessen gyalogosan közlekedni, ugyanis ezen keresztül sokan autóznak a zombori határátkelőtől a sztráda felé, azaz igen forgalmas.Az idei járdaprogramról Czirbus Gábor alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: a munkálatok várhatóan májusban indulnak és szeptemberig tartanak. Ahogyan tavaly, úgy most is 8 helyi vállalkozó között fogják elosztani a feladatot – ők egyébként Czirbus értékelése szerint kiváló munkát végeztek. Hozzátette: a beruházásra szánt 160 millió forintot most is egyenlően, a helyi képviselőkkel egyeztetve osztotta szét az önkormányzat, szakítva az előző városvezetés diszkriminatív gyakorlatával.Czirbus elmondta, a korábbi felújítások után 18 kilométernyi rossz járda maradt Makón. Ebből most 7 kilométernyit tudnak járhatóvá tenni, ami összesen 33 utcát érint. Ezenkívül a közmunkaprogram keretében is felújítanak 1,2 kilométert 6 utcában. Már elosztották a képviselők bevonásával azt is, hogy a következő évben melyik járdákat újítják fel. – Ezek után is lesznek olyan járdák, amelyeket fel lehet újítani, de ezek már nem olyan rosszak, balesetveszélyesek, mint a programban szereplők – hangsúlyozta Czirbus.