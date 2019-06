Borbás Marcsinál főzött a makói Limara

Az ország másik végére utazott el a műsor kedvéért a makói Libor Mária. Fotó: Limara facebook-oldala

– Néhány évvel ezelőtt otthon, egy külföldön olvasott recept ihletésére sütöttem ilyesmit – árulta el lapunknak Libor Mária, honnan van ez a nem mindennapi tavaszi finomság. Mint mesélte, úgy sütötte meg az első habcsókos kalácsot, hogy az eredeti receptet igyekezett hazai ízvilágúvá tenni, és ennek érdekében kirámolta az otthoni hűtőt: tett bele például málnát, amit nagyon szeret. Azóta ez a kalács a család egyik kedvence – mint a műsorból kiderült, nemcsak finom, de a külleme is figyelemre méltó.A szakácskönyvvel is rendelkező makói gasztroblogger nem először kapott meghívást az ismert műsorvezetőtől. Ezúttal az őrségi Szalafőn, azaz az ország másik végén lévő stúdióban kereste fel, amihez oda-vissza összesen 10 órát kellett utaznia; hajnalban indult, éjszaka érkezett haza. Ajándékot is vitt Marcsinak: egy babérfát cserépben, amit a makói piacon vásárolt. A közös sütésről Limara azt mondta, nagy élmény volt számára. Marcsi egyébként a műsorban gyakran emlegeti őt elismeréssel, és most is szóba hozta, hogy ha kelt tésztáról van szó, ahhoz az országban nála senki nem ért jobban. Ez számára külön megtisztelő volt.Libor Mária elárulta, hogy amikor ott járt, két részt is felvettek, így a Borbás Marcsi szakácskönyve című műsor egyik szeptemberi adásában is szerepelni fog – hogy mivel, azt nem árulta el. Egyébként most egy cukorbetegek által is fogyasztható lisztkeverékkel kísérletezget, s persze vannak ötletei egy következő szakácskönyvhöz is, de egyelőre még nem kezdett bele az írásába.