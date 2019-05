Egy héten át ünnepli újjátelepülését Makó

Ma délután 2-kor a városháza dísztermében rendezik meg a Makó város – 320 címmel meghirdetett helytörténeti vetélkedő döntőjét. Bár a városnapok hivatalos megnyitóját jelentő ünnepi zászlófelvonást kedden tartják a városháza előtti parkban, valójában ezzel veszi kezdetét az egy héten át tartó ünnepi programsorozat a Maros-parti városban.A szokásosnál nagyobb ünnep apropója, hogy a pozsonyi kamara 1699. május 7-én négy esztendőre felmentette a visszatelepülőket mindennemű szolgálat és adó alól, hogy a török uralom idején elpusztult házaikat helyreállíthassák – ezért 1990 óta ezt a napot tekintik a város születésnapjának.Ennek az eseménynek most van a 320. évfordulója. Az újjászületést hétfőtől vasárnapig koncertekkel, kiállításokkal, vetélkedőkkel, kulturális programokkal köszöntik a Maros-parti városban. Ami a koncerteket illeti, a hétvégén olyan sztárok fellépése várható, mint Szarka Tamás és zenekara, Gergely Róbert, Dér Heni, Kocsis Tibor és a The Biebers. A jubileum alkalmából az önkormányzat kiad egy, a város történelmi címerét megjelenítő emlékérmet is.Az ünneplés azonban vasárnap sem ér véget, a jövő kedden ugyanis Áder János köztársasági elnök jelenlé-tében felavatják az új könyvtárt. Megírtuk, az 1600 négyzetméteres, kétszintes épületegyüttes Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tervei alapján épült fel. A beruházásra, amelynek része a Deák Ferenc utca és környékének felújítása is, 2,6 milliárdot fordított a város központi támogatásból. Az 1969-ben emelt régi épületet 2017 januárjában kezdték el bontani, az új alapkövét tavaly februárban tették le – azóta dolgoztak a területen.