Érezhetően kevesebb lett a galamb Makón

A makói belvárosban látványosan megfogyatkozott a galambok száma. Fotó: Szabó Imre

- A vállalkozó beszámolója alapján tájékoztatjuk, hogy a szerződés aláírását követően eltelt időszakban több mint 4200 galambot sikerült élve befogniuk és mintegy 400 tojást összegyűjteniük – válaszolták érdeklődésünkre a makói városházáról, miután megkérdeztük, hogy halad a galambbefogási program. Megírtuk: a makói belvárosban ezek a madarak nagyon elszaporodtak, tavaly lapunk is sok lakossági panaszt kapott, elsősorban a járdát beterítő ürülék miatt. Az önkormányzat tavaly októberben kötött szerződést a galambállomány megritkítására a Trans logistic Kft-vel. A témával legutóbb februárban foglalkoztunk; most azért tértünk vissza rá, mert akkor azt ígérték, a nyári turisztikai szezon kezdetére látványos lesz az akció eredménye.Miután megérkezett az önkormányzat válasza, szét is néztünk a belvárosban. Februárban még csapatostól láttunk galambokat néhány jellegzetes főtéri épület tetején – a legtöbbet a Bérpalotán – , most viszont egyedül a Korona tetején láttunk ilyen madarakat csoportosulni. Ez a társaság is csak négy-öt egyedből állt. A városházáról azt is közölték, hogy a tavalyi évhez képest a befogási helyszínek bővültek. Eredetileg a Hagymatikum kupoláin, a volt pénzügyi palota, a polgármesteri hivatal, az Erdei János Városi Sportcsarnok, a József Attila Gimnázium, az egykori Korzó Kaszinó, illetve a régi rendőrség épületeinek tetőszerkezetein, homlokzatain fogták be a galambokat, azóta viszont a Bajza utcai iskola, a Justh Gyula utcai gyermekorvosi rendelő és a Lordok háza is célponttá vált. A feladattal megbízott vállalkozó egész évben folytatja a munkát.