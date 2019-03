Judit szerint az árok miatt vizesedik a háza

Nagy Judit szerint ez az az árok, amely miatt repedezik a háza. Fotó: Szabó Imre

– Vizesedik, repedezik a házam – panaszolja a makói Bem utcában lakó, súlyosan mozgáskorlátozott Nagy Judit. Aggódik a penészes falak miatt: már a légzésével is gond van. Az ingatlan viszonylag új, téglából épült, és tulajdonosa szerint, aki 19 évvel ezelőtt vásárolta, alá is van szigetelve. Honvéd városrészben járunk, amely mélyen fekvő, vízjárta terület, és ahol nagyjából minden házban gond van a talajvíz miatt. – Két éve vettük észre, hogy baj van, előtte nem volt semmi gond – tette hozzá.Nagy Judit azt gondolja, hogy a ház megsüllyedt, a szigetelése pedig megtörhetett – igaz, ezt szakember nem erősítette meg. És azt is gondolja, hogy mindezért a ház mellett futó csapadékelvezető árok okolható, amelyben még a legszárazabb napokon is van víz. Azért – mondja –, mert nincs rendesen tisztítva, karbantartva. Ilyen munkát utoljára két és fél éve végeztek itt.– Honvéd városrészben a közterületi csapadékvíz-elvezető csatornák kézi takarítása folyamatos – válaszolták ezzel kapcsolatos egyik kérdésünkre a városházáról. Azt is megtudtuk, hogy a gyűjtőcsatornák éves gépi kotrási munkálatait a honvédi, úgynevezett vonalas infrastruktúra, azaz az utak és a csatornák fejlesztésével megbízott vállalkozóval egyeztetve fogják elvégezni 2019-ben. Azt egyébként már korábban megírtuk, hogy ez a munka március 18-án indul, várhatóan júliusban fejeződik be, és a tervekben a Bem utca is szerepel.