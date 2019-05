Kocsis Máté Makón: most mindenki tehet a hazáért

Meg tudjuk-e őrizni nyolcszáz évre visszanyúló makói kultúránkat, hagyományainkat? – többek között ez múlik a vasárnap esedékes európai uniós választáson, jelezte köszöntőjében Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere csütörtök este azon az utcafórumon, amit a Fidesz szervezésében tartottak a Szent István téren. A közönség jó kétszáz fős volt. A résztvevőkhöz először Czirbus Gábor makói alpolgármester, helyi Fidesz-elnök szólt, majd a polgármesteri köszöntő után Lázár János honatya beszélt. Ő egyebek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs hullámnak még korántsincs vége. Ezt a makóiak különösen tudják, hiszen tucatszám érkeznek kamionba bújt illegális határsértők az országba.Az est fő szónoka Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt, aki – mint bevallotta – gyermekkorát fele részt Makón, fele részt Hódmezővásárhelyen töltötte. Minthogy ő a kézilabdaszövetség elnöke, nem csak a vasárnapi választásról beszélt: miután Lázár János szóba hozta, elmondta, hogy az újvárosi kézilabdacsarnok támogatásáról szóló kormányzati döntés már megszületett. – Makón élénk sportélet van, és biztos vagyok abban, hogy az itteni fiatalok ezt a csarnokot más célra is fogják használni – mondta, és hozzátette: miután évek óta nem járt Makón, most nagyon jól esett neki, hogy gyermekkora kedves városa milyen rendezett, szép. – Látszik, hogy van gazdája – mondta.– Most mindannyian tehetnek a hazájukért – tért rá az est legfontosabb témájára, a vasárnap esedékes szavazásra. Emlékeztetett rá, a kormány 2015-ben határozott lépéseket tett az ellenőrizetlen, illegális migráció megállítására. – Magyarországon egyedül a Fidesz-KDNP képviseli határozottan azt az álláspontot, hogy ezt meg kell fékezni – emlékeztetett. Hozzátette: a bevándorlás és az ezzel járó társadalmi átalakulás kérdésben most évtizedekre szóló döntést kell hoznunk. – Ha a bevándorláspártiak öt évre újra többségbe kerülnek, el sem tudjuk képzelni, milyen retorzióra számíthatnak azok az országok, amelyek ellenzik a migrációt – figyelmeztetett.Kocsis Máté: a brüsszeli bürokrácia csak olyan országokra támadt rá, amelyek ellenzik a migrációt. Fotó: Szabó Imre