Makón képzik a jövő gazdálkodóit

Már a gyakorlati résznél tart az a képzés, amelynek révén az érdekelt pedagógusok elsajátíthatják, hogyan kell oktatni a korszerű, informatikai hátteret is alkalmazó gazdálkodást. Ehhez tegnap szimulátor is érkezett, amelynek segítségével tantermi körülmények között ugyanúgy el lehet sajátítani a precíziós eszközök használatát, mintha a gép kezelője a szántóföldön ülne a munkagép kabinjában – tudtuk meg Horváth Zoltántól, a makói Galamb József Szakgimnázium igazgatójától.



Mint korábban megírtuk, a képzés célja egy mindenki számára, több nyelven is elérhető ingyenes oktatási tananyag, valamint egy szintén ingyenesen elérhető tankönyv, amelyből a mezőgazdasági és agrárgépész pedagógusok után a diákok is tanulhatnak majd. A kétéves programban az iskola hazai partnerei mellett cseh, macedón, skót és szlovák partnerintézmények vesznek részt. A Galamb-iskola minderre 85 millió forintos uniós támogatást nyert (2017. július 27.: Makón tanítják a jövő gazdálkodását).



A képzésben 21 iskola 61 tanára vesz részt, köztük 15 a Galambban tanít. Kocsmárik János, a szimulátort forgalmazó cég precíziós gazdálkodási csoport területi képviselője elmondta, ennek rendszerei beépíthetők a kombájnba, erőgépbe, és ez precízebb munkát, általa pedig megtakarítást eredményez. Horváth Zoltán hozzátette: megoldja azt a problémát is, hogy a náluk tanuló fiatalok nem ülhetnek a traktor volánja mögé, amíg nincs jogosítványuk. Így, mire megszerzik, szimulátoron már megtanulhatják a jármű kezelését.



Az iskola egyébként már 10 éve tekinti szívügyének az agrárinformatika oktatását, ezért természetesen jó néhány ilyen jellegű berendezésük van és továbbiak beszerzését is tervezik.