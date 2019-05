Mégis lesz körforgalom

Hétszer gratulált

Ahogyan az utóbbi időben szokás, a testületi ülés most is azzal kezdődött, hogy Farkas Éva Erzsébet polgármester a város nevében elismerését fejezi ki olyan helybelieknek, akik az utóbbi időben valamilyen díjat kaptak. Ezúttal hétszer gratulált: a városi tévének, a Forgatós táncegyüttesnek, a VargaBalett táncműhelynek, a Mr. Power sportegyesületnek, Loós Dominik kick-boxolónak, illetve a Makó Budo klub kick-boxolóinak és teakwon-dosainak.

A tegnapi makói képviselő-testületi ülés az uniós választás témájával indult, még napirend előtt. Farkas Éva Erzsébet polgármester úgy értékelt: a szavazás eredményéből kitűnt, a makóiaknak a biztonság, a család, a keresztény kultúra, a hagyományok és a békés fejlődés a legfontosabb – s ezt az alpolgármester, Czirbus Gábor is megerősítette. Az ellenzék soraiból egyedül Török Miklós (DK) kért szót, aki szerint a választás nem volt tisztességes, mondván, nem tudtak plakátolni. Czirbus ezen meglepődött, nem értette, hogy akkor miként volt tele a város Dobrev Klára plakátjaival, mire Török pontosított: ők óriásplakátokat is szerettek volna.A polgármester egy jó hírt is mondott. E szerint az innovációs és technológiai minisztérium levélben úgy tájékoztatta, bár a közlekedési beruházásokra félretett keretet egyelőre visszavonták, a rákosi úti kereszteződéshez a Nemzeti Infrastruktúrafejesztő Zrt. megtervezte a körforgalmat. Ez – mint megírtuk – rendkívül balesetveszélyes hely; eddig 4-en haltak meg itt, a napokban is történt egy karambol.Szót kapott a városi tűzoltóparancsnok is. Balogh Róbert alezredes beszámolójából kiderült: tavaly 390 risztást kaptak; a 161 tűzeset tizedével volt kevesebb az egy évvel korábbinál. Műszaki mentésre 213-szor volt szükség, többségük viharkár-elhárítás volt. A múlt évben 35 közlekedési baleset történt, és örömteli hír, hogy egyik sem volt halálos – igaz, 18-an megsérültek. A polgármester és a testület megköszönte a tűzoltóknak, hogy vigyáznak a makóiakra.