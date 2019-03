Megnéztük utolsó napján a régi helyén bezáró makói könyvtárat

Volt, aki egyszerre 33 könyvet vitt ki a makói József Attila Könyvtárból, hogy ne maradjon olvasnivaló nélkül. Fotó: Szabó Imre

– Három könyv lesz nálam az újranyitásig. Szerintem elég lesz, mert van más elfoglaltságom is az olvasáson kívül – mondta szombat délelőtt a makói József Attila Könyvtárban a 75 esztendős Juhász Gábor, aki épp negyedszázada könyvtári tag; azóta jár ide, hogy Makóra költözött. Ő volt az egyike azoknak, akik a költözés miatti bezárás előtt még utoljára igyekeztek olvasnivalóval felszerelkezni. Azt mondta, tudomásul vette, amikor a Deák Ferenc utcáról átmenetileg a Szent János térre költözött a bibliotéka, s azt is megértéssel fogadta, hogy most a visszaköltözés miatt egy időre zárva lesz.– Az olvasók a bezárás előtti utolsó napokban a szokásosnál lényegesen több kötetet kölcsönöztek – tudtuk meg Galamb Katalintól, az intézmény igazgatóhelyettesétől. Sokan tucatjával vitték a könyvet. A rekord 33 darab volt, ezeket autóval vitte haza az illető. A könyvtár helyettes vezetője hangsúlyozta: a most következő két hónap alatt senkinek nem fog lejárni a kölcsönzési határideje, késedelmi bírságot sem fognak kiróni.Megírtuk: az 1969-ben emelt Deák Ferenc utcai, régi épületből a könyvtárosok a Szent János téri egykori diákotthonba költöztek a régi épület bontása miatt. Pontosan 726 napot töltöttek itt, ez alatt hetvenhatezerszer keresték fel olvasóik az intézményt; huszonnégyezerszer kölcsönöztek 83 ezer könyvet vagy egyéb dokumentumot. 450 rendezvényt is tartottak. Galamb Katalin azt mondta, átmeneti otthonukat könnyen megszokták, mert nemcsak a mintegy 90 ezer kötet, de a megszokott bútorok is átkerültek ide. Persze már nagyon várják a beköltözést az 1600 négyzetméteres, kétszintes, Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tervei alapján épült új könyvtárba. Megnyitása május 14-én, a városnapon lesz.