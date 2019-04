Összejöttek a megyéből a népdalkörök - A Nefelejcs Makón őrzi a hagyományt

– Gyerekkorom világát idézi fel: amikor morzsoltuk a kukoricát, vagy bármilyen más mezőgazdasági munkát végeztünk, esetleg lakodalomba mentünk, szájról szájra mentek ezek az énekek – mondta a 74 esztendős Kövecs Józsefné, aki egy baráti társasággal együtt érkezett szombaton a Hagymaházba, hogy megnézze-meghallgassa a kilencedik megyei hagyományőrző találkozó együtteseit, előadóit. Jöttek fellépők Algyőről, Apátfalváról, Deszkről, Földeákról, Királyhegyesről, Kiskundorozsmáról, Szatymazról, Szentesről és természetesen Makóról – ez szám szerint 111 embert, 11 produkciót és bő három órát jelentett. Telt ház nem volt, de azért szépen megtelt a nézőtér.– Hallgatás után megkedveltük ezeket a dalokat: tartalmasak, szépek, egyszerűek – vallotta Nellár Pál buszsofőr arról, mi vitte rá, hogy a deszki népdalkör tagja legyen. Hozzátette, a családjukban nem volt különösebb hagyománya az éneklésnek, muzsikálásnak, ráadásul fiatal korában őt magát is eltanácsolták a nótázástól, mondván: botfüle van és rossz hangja. A népdalkörben aztán kiderült, mégsem így van. – Néha vezetés közben is ezek a dallamok szólnak a fülemben – jegyezte meg.A szervező Nefelejcs népdalkör éppen most váltott vezetőt: Kabai Lajosné a színpadon adta át Fekete Sándornénak a stafétabotot. A művészeti vezető, Korell Gertrúd lapunknak azt mondta, nem könnyű egy ilyen csapatot egyben tartani – jelenleg egyébként 18 tagjuk van. – Sajnos nincs állandó próbahelyiségünk, ahol a felszereléseinket tarthatnánk. Van, amikor az én nappalimban jövünk össze énekelni – mondta. Ő úgy gondolja, a népdal, a népzene örök dolog, és ez a nemzeti anyanyelvünk, ennek ellenére a jövőről nem beszélt bizakodóan. – Mindenki ötven feletti, sőt a legtöbben hetvenes-nyolcvanasok a hasonló csoportokban. Vannak fiatalok, akik beállnak a szülők, nagyszülők mellé dalolni, muzsikálni, de ők idővel kikopnak. Az idősebb generációnak nem nagyon van utánpótlása – fogalmazott.