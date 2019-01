Pitvarosra idén látványos fejlődés vár - Megépül az új házi- és fogorvosi rendelő

– Pitvaroson 2018-ban nagyon sok minden történt, ám ezek egy része még csak az íróasztalon, pályázatírás, tervezés, közbeszerzés formájában. Ezek a fejlesztések idén érnek látványos szakaszba – mondta Radó Tibor polgármester. Pitvaroson 2018-ban adták át a kívül-belül megszépült óvodát. Felújították a Deák Ferenc utca kriminális állapotban lévő szakaszát. Nemcsak új aszfaltréteget kapott az út, hanem a pályatestet is megerősítették.



– Tavaly értesültünk arról a jó hírről is, hogy nyert a tankerület pályázata, ami azt jelenti, hogy 482 millió forintból megszépülnek az épület eddig fel nem újított részei. Energetikai fejlesztést és eszközbeszerzést is magában foglal a pályázat. Iskolánk XXI. századi, modern oktatási intézménnyé válik. Ez ugyan nem a mi beruházásunk, de nagyon örülünk neki. Nekünk az lesz a feladatunk, hogy a felújítás idejére megoldjuk a gyerekek elhelyezését – adta hírül a polgármester.



– Több mint 10 éves munka eredménye, hogy összeállt az a koncepció, amellyel a szennyvízkezelésben léphetünk előre. Közel 150 millió forint támogatást nyertünk az egyedi szennyvíztisztításra. Két ilyen kislétesítményünk már működik a településen, úgyhogy a lakosság tudja, milyen szennyvízrendszerről van szó.

Radó Tibor kiemelte, a mezőhegyesi Ménesbirtok fejlesztései is hatással vannak Pitvarosra. Több közmunkásukat is felvették az utóbbi hónapokban a céghez. A Mezőhegyes–Csanádpalota útfelújítás és az új kerékpárút építése pedig Pitvarost is érinti.



A polgármester beszélt az egészségcentrumról is. – Sikeres közbeszerzési eljáráson vagyunk túl. Ahogy az időjárás engedi, elkezdődik az egészségközpont építése. A rendelkezésre álló forrásból a házi- és fogorvosi rendelő, a közös váróterem és a védőnői szolgálat új helyszíne épül meg, valamint a parkolók. Bízom benne, hogy az ivóvízminőség-javító program révén pedig egy újabb utcaszakaszon cserélik majd ki az ivóvízhálózat gerincét. Ez azért fontos, mert elméletileg ezen a nyomvonalon épül majd meg a kerékpárút. Annak vagyok híve, hogy alulról építkezzünk, ne az új kerékpárutat kelljen majd felbontani.



Radó Tibor arra a kérdésünkre, hogy indul-e a polgármester-választáson, azt mondta, egyelőre a munkákra koncentrál, ha eljön az ideje, bejelenti a döntését.