Táncra perdült a Makovecz tér - Fotók

– Civilben könyvelő vagyok, és máskor inkább csak elkísérem a helyi néptáncosokat, mert a két fiam is köztük van. De most nagyon jól esett beállni a csapatba és ropni egy kicsit – mondta Szép Erika.Ő volt az egyik részvevője a makói Hagymatikum fürdő előtt, a Makovecz téren rendezett látványos néptáncprogramnak, amelyre mintegy százöntven profi táncos jött el Makóról, a környező településekről, sőt a határon túli Pécskáról is. A zene élő volt, a Rozsdamaró együttes húzta a talpalávalót, s erre ropták a résztvevők, köztük a civil érdeklődők Nedró János eleki néptáncoktató vezetésével, akihez csatlakozott a pécskai tánccsoport művészeti vezetője, Engi Márta, illetve a makóiaké, Tóthné Döme Mária.A délutáni táncprogram ötlete egy helyi házaspártól, Kovács Edinától és Kriván Zsolttól származik, akik a neten olvastak egy felhívást a táncházak világnapjáról, s miután régóta tagjai a Maros táncegyüttesnek, úgy gondolták, helyben is érdemes lenne csatlakozni egy látványos programmal. A szikrázó napsütésben, jó hangulatban megtartott négy órás táncház célja az volt, hogy minél többen ismerkedjenek meg a néptánccal, főleg a fiatalok.– Ez a nemzeti örökségünk része, amit tovább kell adnunk, mert nagyon nagy értéket képvisel – mondta Kovács Edina. Hozzátette: egyszersmind kiváló testmozgás, kikapcsolódás és közösségi élmény is.