Játszóházba invitálják a pusztamérgesi gyerekeket

Papírból fontak, ragasztottak hosszú csíkokat szerda dél­előtt a pusztamérgesi kisdiákok a művelődési házban, majd ki­sebb-nagyobb tárolókat készítettek belőlük. Először egyforma szélesre és hosszúra kellett felvágni a reklámújságokat, majd fonták és ragasztották azokat.– Hetente két alkalommal, hétfőn és szerdán 9-től 12-ig várjuk a gyerekeket a játszóházba a könyvtár és a művelődési ház szervezésében. Évek óta dolgozunk azon, hogy a gyerekek jól érezzék itt magukat, és ennek most érett be a gyümölcse. Amint látszik, szívesen jönnek, ma rekordszámban érkeztek, több mint húszan vannak – mutatott az asztalok körül nyüzsgő gyerekseregre Kothencz Brigitta programszervező.A papírfonással reklámújsá­gokat hasznosítottak újra a résztvevők. Minden alkalommal más kézműves-foglalkozással, labda- és csapatjátékokkal, vetélkedőkkel várják őket. A létszám változó, szerdán több mint húszan voltak a 8 és 10 év közötti gyerekek. – Írországból érkezett vendéggyerekeink is vannak, akik már kint születtek, kint élnek, és ilyenkor látogatnak haza, a nagyszülőket is ilyenkor látják – tette hozzá a programszervező.Az Írországból hazalátogató fiúkat nem volt nehéz megtalálni, ők voltak a legelevenebbek. Buknicz Barnabás nyolc­éves, Galwayban élnek. Földi Patrick – aki ragaszkodott ah­­hoz, hogy angolosan írjuk a nevét – elmesélte, hogy Írországban született, most hazaköltöztek, de ha felnő, visszamegy Angliába, ahol mérnök szeretne lenni. – Pusztamérges nagyon unalmas, alig vannak gyerekek, csak felnőttek és idősek, de itt mindig mást csinálunk. Focizni, fára mászni szeretünk a legjobban – magyarázta Patrick. Barnabás hozzátette, szüleikkel még elmennek a Balatonra, majd augusztus 12-én utaznak vissza Írországba.