Miért fogyasszunk gyógygombákat?

Nagy mennyiségben tartalmaz béta-glükánokat, triterpéneket, polifenolokat, ezenkívül vitaminokat (B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B9-, C- és D-vitamint), ásványi anyagokat, aminosavakat és nyomelemeket (Ca, P, Na, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Si, Ge, Se). Talán a legtöbb értékes anyagot tartalmazó gyógygombánk ez a gomba, amelyet nem hiába „életerőgombának" is szoktak hívni.Kedvező tulajdonságait elsősorban a benne található poliszacharidoknak és glikoproteineknek köszönheti, amelyek révén erősíti az immunrendszert, megköti a káros szabad gyököket, méregteleníti a szervezetet. Rendszeres fogyasztása szív- és érrendszerünkre jótékony hatású, de az eddigi vizsgálati eredmények alapján antimikrobás, antiallergén, antidepresszív hatással is rendelkezik. Daganatos betegek körében is népszerű, ugyanis az eddigi vizsgálatok alapján az életminőségüket javíthatja. Ismert tény, hogy jótékony tulajdonságait a C-vitamin még inkább felerősíti.Kiemelkedően magas a tápértéke, esszenciális aminosavakban és ásványi anyagokban és nyomelemekben (Ca, P, Na, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Se), valamint vitaminokban (B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B9-, B12-, C- és D-vitamin) nagyon gazdag.A shiitake gomba az egyik leghatékonyabb immuntámogató és rákellenes gyógygomba, Japánban gyógyszert is készítenek belőle (lentinan injekció). A világ egyik vezető immunmodulánsa, a japán Daiwa gyógyszergyár által gyártott BioBran is shiitakegomba-alapú termék. Rendkívül erős az antimikrobiális hatása, a shiitake a vírusok, gombák és baktériumok jelentős részét elpusztítja. A Candida albicans, valamint a fogszuvasodást okozó Streptococcus baktériumtörzsek ellen is hatékony kiegészítő. A shiitake gombából kinyert AHCC a humán papillómavírus (HPV) egyik legjobb természetes ellenszere. Enyhítheti a kemoterápia mellékhatásait, a rosszindulatú daganatok közül különösen a vastagbélrák, a gyomorrák és a hasnyálmirigyrák kiegészítő kezelésében segíthet a beteg életminőségének megőrzésében.Az ásványianyag-tartalom a süngombában hasonló, mint a többi gombafajban. Egy tanulmány bizonyította a 16%-os aminosav-tartalmat, ami egyedülálló. Majdnem az összes, az ember számára nélkülözhetetlen aminosavat tartalmazza, kivéve a metionint és a triptofánt.A süngomba a gyomor- és bélpanaszok enyhítője, valamint az idegi megbetegedések (pl. memóriaproblémák, depresszió) komoly támogatója, valamint az idegsejtek regenerációjának segítője. Ez utóbbi hatása teljesen egyedülálló, ezáltal számos idegrendszert érintő károsodás (pl. sclerosis multiplex, Parkinson-kór, Alzheimer-kór) esetén remek kiegészítő terápiát jelenthet. Ezen hatásai tudományosan is bizonyítottak. Emellett a daganatellenes hatását is folyamatosan vizsgálják.Vitaminokban, különösen B-, C-, D- és E-vitaminokban gazdag, ezen kívül ásványi anyagokat (pl. vanádiumot, káliumot, kalciumot, vasat, rezet, cinket) és aminosavakat is tartalmaz.Ez a gomba a cukorbetegek legismertebb barátja, ui. a benne lévő vanádium hozzájárul a cukorbetegség enyhítéséhez, elősegítheti a helyes emésztést, miközben jótékonyan támogatja a máj működését, fokozza a szervezet méregtelenítését. A gyapjas tintagomba kiválóan alkalmas a székrekedés, az aranyér, a gyomorfertőzések és a stressz kiegészítő kezelésére is.Igen gazdag ásványi anyagokban (Ca, K, Mg), valamint B2-vitaminban, D-vitaminban. A gomba aminosavakat és rostokat is tartalmaz.A bokrosgomba legendásan híres gyógygomba, régebben a jó általános egészségi állapot megőrzésére alkalmazták. Hatására csökkenhet a vérnyomás, javulhat a zsírok és a cukrok lebontása, ezáltal elősegíti a szervezet méregtelenítését és a súlycsökkenést. A bokrosgomba támogatja a máj és az epe hatékony működését, gyorsítja a gyulladásos betegségek gyógyulását, hiszen erős gyulladáscsökkentő.Nagy mennyiségben tartalmaz magnéziumot, káliumot, B-vitaminokat, E-vitamint és D-vitamint, poliszacharidokat, béta-glükánokat, továbbá különböző foszfolipideket és szteroidokat. Ezen kívül megtalálható benne az összes esszenciális aminosav is.Stimulálja az immunrendszert, ezáltal védelmet jelenthet a fertőzéses megbetegedésekkel szemben, erős gyulladásgátló. A gyógygomba napi fogyasztása elősegíti az ölősejtek szaporodását, magas szuperoxid-dizmutáz tartalmának köszönhetően erős antioxidáns hatásokkal bír, ezáltal csökkentheti a rák kialakulásának veszélyét, és segítheti a daganatok kiegészítő kezelését. Óvja a májat, valamint támogatja a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait.Ásványi anyagokat (P, Mg, Fe, Ca), vitaminokat (B1, B2, B12, E, K), esszenciális aminosavakat (pl. glutaminsavat, L-triptofánt, L-arginint, lizint), valamint olajsavat és linolsavat tartalmaz.A Cordyceps összetevői révén az egyik leghatékonyabb immuntámogató és vírusellenes hatású gyógygomba, emellett gátolja a kóros sejtek burjánzását, ezáltal a kínai hernyógombának a rák megelőzésében és kiegészítő kezelésében is szerepe lehet. Növeli az HDL (jó) koleszterin szintjét a vérben, gátolja a plakkok megtapadását a vérerek falán, ezáltal csökkentheti az érelmeszesedés kialakulását. Serkenti a májműködést, valamint a szabad gyököket is megköti. Serkenti az ATP-termelődést, ezzel javítja az izomműködést, erősíti a szívet. Emiatt a sportolók is előszeretettel fogyasztják. Hatóanyagai révén csökkentheti a különféle fertőzéses eredetű gyulladások tüneteit, emiatt „természetes antibiotikumnak" is szokták nevezni.A gyógygombákat az angolszász irodalomban nem hiába nevezik „-nak, azaz orvosi gombáknak, ugyanis ez a kifejezés utal különleges hatásaikra! A gyógygombák alapjában véve élelmiszerek, de az orvosi terápia kiegészítésére javasolhatjuk őket, hiszen rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaznak.