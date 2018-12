Most gazdaságosabb fűteni infrapanellel!

Elérhetőség:

Az eddig gyártott, vezérlés nélküli infrapanelek kissé fapadosan működtek: a készülék a csatlakozókábel konnektorba történő bedugásával indult el, kihúzásával pedig leállt, a programozhatóság kedvéért külön termosztátot kellett hozzá vásárolni. Az új rendelet már előírja, hogy csak beépített termosztáttal együtt lehet elektromos fűtőkészüléket gyártani. Ezért a Sundirect egy termosztát-vevőegységet szerelt a panel hátuljába, amihez kétfajta távvezérlőt kínál: Smart 1.0 és a Smart 1.0 PRO (wifis változat) néven.A Plus termékcsaládba tartozó infrasugárzó fűtőpanelek esetében a vezérlőhöz tartozó termosztát-vevőegységet előre beépítették az infrapanelek hátoldalán található csatlakozódobozba. A termosztát vevőegységét a Smart 1.0 vagy annak továbbfejlesztett változatával, a Smart 1.0 Pro távvezérlővel együtt kell használni. Egy távirányító több infrapanelt is tud vezérelni egyszerre. Ez az intelligens vezérlési mód rengeteg olyan funkciót is kínál – heti fűtésterv beprogramozása, adaptív indítás mód, „nyitott ablak érzékelés" funkció, távolléti üzemmód, okostelefonnal történő vezérlés –, aminek segítségével igazán kényelmessé és komfortossá alakíthatja otthona fűtésrendszerét.A Sundirect infravörös fűtőkészülékei a Nap által kibocsátott energiával azonos, 8-14 μ tartományba eső infravörös sugárzást bocsátanak ki. A hagyományos fűtési rendszerekre jellemző levegő felmelegítése helyett közvetlenül a tárgyakat melegítik fel, és ily módon teremtenek kellemes környezetet.Az infravörös fűtőkészülékkel nem keletkeznek légáramlatok, a helyiség légterét nem szennyezi por és a páratartalom is változatlan marad. Rövidebb idő alatt sokkal intenzívebb komfortérzet eredményez felhasználóinak.széria SUNDIRECT infrapanelek alapváltozatát képviselik. A fehér alumíniumfelület és a szintén fehér, porfestett keretnek köszönhetően észrevétlenül biztosítja a kellemes meleget a fehérre festett mennyezeten vagy falon.széria kiváló minőségű, ütésálló és szilánkmentes üvegből készült infravörös fűtőkészülékeiben a kifinomult forma az optimális biztonsággal és energiahatékonysággal ötvöződik, fürdőszobai használatra is alkalmas: a törülközőtartó kiegészítővel adott esetben törölközőszárítóként is használható.Azszéria biztonsági üvegből készült fűtőpaneljeinek ezüstbevonata még a krómozott tükröknél is csillogóbb tükörfelületet képez. Működés közben nem párásodik be a tükörfelület, ideális fürdőszobai fűtés megoldássá teszi ezt a típust.Az infrapanelekre 5 év, a vezérlőkre 2 év garancia érvényes.A felsorolt termékek a Napelem és Elektromos Fűtés Szaküzletben, vagyis a Solar Konstrukt Kft. üzletében kipróbálhatók, de webshopon keresztül is megvásárolhatók.