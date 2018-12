Vadonatúj név a Deja Vun: júniusban Szegedre jön a Sylver!

(x)

A 2019. június 7–9. között az Újszegedi Partfürdőn megrendezendő retró fesztivál szervezői megsúgták: februárban újabb négy világsztárt jelentenek be, akiket több mint 20 hazai diszkó-legenda követ majd.Igazi közönségkedvenc csemegének ígérkezik a belga Sylver nevű formáció, akik az ezredfordulón robbantak be a danceszcénába a Turn the Tide, a Forgiven és a Forever in Love című slágerekkel, majd 2013-as feloszlásukat követően két éve álltak össze újra. Az énekesnő, Sylvie De Bie szoros barátságot ápol a Groove Coverage tagjaival, akik az idei koncertjük után szuperlatívuszokban meséltek neki a szegedi közönségről. A szervezők elmondása szerint a belga zenekar menedzsmentje rögtön, az első telefonhívásnál igent mondott, a legnagyobb meglepetésre a Deja Vu név hallatán rögtön rávágták, hogy „Hungary, Szeged". A Sylver júniusban teljesen eredeti felállásban, élő formációban érkezik a Tisza partjára. A Eiffel 65, 2 Unlimited, East 17, 2 Brothers on the 4th Floor, Sylver nevekkel fémjelzett lista februárban tovább bővül, információnk szerint négy külföldi és több mint húsz hazai nevet jelentenek majd be a Deja Vu művek az 1990-es és 2000-es évek legjavából.Az eddig bejelentett 2019-es nevek:SYLVER (BG)EAST 17 (GB)2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR (NL)EIFFEL 65 (I)2 UNLIMITED (NL)Az 1990-es és 2000-es évek csillagait felvonultató, grandiózus őrületre karácsonyig 14.990 helyett 47% kedvezménnyel, 7990 Ft-os early bird áron kínálják a 3 napos bérleteket a Ticketportal Hungary hálózatában, Szegeden többek között a Media Marktban és az IH Rendezvényközpontban.