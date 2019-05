Vegyen autót önerő nélkül! Még az olajcsere is ingyen lesz

Elérhetőség:

Szeged, Algyői út 85., a Favilla étterem után

Tel.: 06-70/392-1451

A 11 éve működő Használtautók 2010 Kft. januárban költözött át a Fonógyári útról az Algyői útra, a Favilla és a sztrádafelhajtó közé egy 15 ezer négyzetméteres, frekventált területre.Vámos Gábor, a kft. pénzügyi vezetője szerint a költözés jó ötlet volt: itt nagyobb a tér a szélesebb réteg számára is elérhető árú használt autók értékesítésére. A nagyjából kétszáz autó közül akár már 100 ezer forintért is van autó. Bizományos értékesítést is vállalnak tárolási költség felszámítása nélkül. Így az ügyfél csak sikerdíjat fizet, ha vevőre talál az autója. Műszaki vizsgaállomásukat hamarosan üzembe helyezik, és lesz eredetvizsgálat is. Szolgáltatásai között a gyorsszerviz már szerepel. A gépjármű mellé háromféle garancia is vásárolható.Az Algyői úti cégautó-beszámítást, -cserét bonyolít le, illetve készpénzért megvásárolja a behozott gépkocsikat. Szeged legnagyobb használtautó-kereskedésében még autókölcsönzésre is van lehetőség: kisbusz és többféle méretű utánfutó is bérelhető.