Lackfi János újrameséli a Kincskereső kisködmönt

Lackfi János: Hazudjuk tehát újra a klasszikusokat.

Hamlet húszoldalas képregényben

Lackfi János felolvas.

Kicsik vagyunk, de nyerni akarunk

– Talán először Gryllus Danival autójában utazva hallottam őket, amikor Dani berakta a CD-jüket, mondván, na, mit szólok hozzájuk, milyen jó a hangzás. Később a kapolcsi Kaláka-versudvaron találkoztam velük, ahol rendszeresen, talán minden évben fellépnek. Utána Gergő (a zenekar frontembere, Takács Gergő – a szerk.) keresett meg, hogy új történeteken gondolkodnak, van-e kedvem együtt dolgozni velük. Volt, és ötletem is volt arra, mi legyen az új történet.– Igen. Régóta mániám, hogy kellene valamit kezdeni a klasszikusainkkal. Jártam Londonban, a Globe Színházban, Shakespeare otthonában. Érdekes módon Shakespeare-t lehet más formába önteni. Ha a Hamletet ki lehet adni húszoldalas képregényben, ki lehet adni ötven-száz oldalon, bibliapapíron, akkor miért ne lehetne ezt megtenni a magyar nagyjaink műveivel? Ha kibírja Hamlet, kibírják a legnagyobb magyar művek is. Amikor Nógrádi Gáborék átírtak számos magyar klasszikust, szakszóval kikönnyítettek, akkor egy emberként támadt a szakma, a legliberálisabbtól a legkonzervatívabbig: hát ilyet nem lehet tenni! Felhördültek: nem engedünk Jókaiból egy jelzőt se! De ha nem engedünk egy jelzőt sem kidobni, akkor Jókait dobjuk ki. Attól rettegni, hogy ez megfosztja a teljességtől az olvasókat, naivitás.– A kötelező olvasmányaink kulturális mémek, amik mondanak valamit rólunk, a patetikus idealizálástól mentes magyarságunkról. Kicsik vagyunk, de nyerni akarunk, tüdőgyulladást kapunk, de mégis mi vagyunk az erkölcsi győztesek. Ugyanígy nagy kár lenne, ha kidobnánk az ablakon a Kincskeresőt, amely eredeti formájában olykor nehezen értelmezhető a mai fiataloknak, miközben például Vecsei H. Miklós a Vígszínházban műsoron lévő, A Pál utcai fiúkból átírt zenés játékára nem lehet jegyet kapni. Érdemes a történetet újramesélni rövidített, poénosabb formába önteni. Például Móra kis hőse mindennél jobban vágyik arra, hogy csizmában járhasson. Ezt a mai gyerekek nem értik.

Ma a kötelezőket nem olvassák, csak az a pár megszállott, akik akkor is elolvasnák, ha agyonlőnék érte őket.

Ez lesz az első újraírt klasszikus a sorban, a könyvben az Apnoé CD-je is benne lesz.

– Ha az ember hall egy jó sztorit, azt az összes barátjának újrameséli, sebaj, hogy mások is mesélik. Amúgy meg azt mondják a pszichológusok, nem tudunk valamit kétszer ugyanúgy felidézni, mindig módosítunk valamit. Hazudjuk tehát újra a klasszikusokat.– Azt, hogy mint lehet kitartani az embertelen szegénységben, hogy fedi-e olyan ködmön a testünket, amely jelzi a jót, a rosszat. Szorítja-e a mellkasunkat, ha nem fizetjük be az áfát, ha bliccelünk? Kinél mikor jelez az a ködmön, mi fér bele: kicsi hazugság, nagy hazugság? Vagy fordítsuk ki, és inkább olyan ködmönről beszéljünk, ami melegít, ha jó felé megyünk. Próbáljuk meg kiszeretni egymásból a jót.– Még nem tudom. Legutóbb a Szent Péter esernyőjét olvastam fel a lányomnak három nap alatt. Utána meg volt döbbenve, hogy a suliban ő volt az egyetlen, akinek tetszett a regény.– Nem, csak felolvastam, néha pár szó magyarázatot fűztem hozzá. De az élő beszéd lendülete elevenít.rajtunk múlik, hogy mit látunk– Negyvenhét könyvem jelent meg, harmincat fordítottam, van már gyakorlatom benne. Szerencsére nem csak néma csöndben és hullaszagban tudok dolgozni. Egyáltalán nem zavar, hogy keresztbe szaladgálnak a szobában a gyerekek. Sokat tanulhatunk tőlük, kreatív és robbanékony agyuk van, míg a miénk letompult, mindent beárazunk, felcímkézünk. Brooklynban járva láttam, amint egy ótvar, koszos park előtt egy anyuka a kislányával sétált, és a kicsi felkiáltott: „Anyu, milyen gyönyörű fehér virág!" A csupasz faágak közt elakadva lebegett a szélben egy nejlonzacskó. A felnőtt azt mondja: szemét, poliészter, pusztulnak a tengereink miatta. Máris rossz lesz a napunk. A kislány gyönyörű fehér virágot látott, és jobb kedvre derült. Persze valamennyire bele kell kopni az élet menetébe, de akkor is: rajtunk múlik, hogy mit látunk. A panaszkodás gyönyörű dolog, jogunk van hozzá, csak éppen klasszul tönkre tudjuk tenni az életünket, ha végigpanaszkodjuk.