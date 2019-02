A pécsiek nyomában a Tisza Tollas SE

A tollaslabdázók egyéni országos bajnokságának Pécs adott otthont. A szegedi Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzői közül férfi egyéniben Pápai Balázs, férfi párosban a Piliszky András, Bálint Máté duó, vegyes párosban pedig a Piliszky, Kőrösi Ágnes (Multi Alarm SE) kettős nyert ezüstérmet, emellett férfi párosban Kereszti Zoltán is begyűjtött egy bronzot Mester József (Debrecen) oldalán. A három számot megnyerő pécsi Multi Alarm SE mögött megszerzett négy érem kiemelkedő szereplésnek számít a szegediektől, akik a csapatbajnokságban is a dobogón zárják a szezont.



– Büszkeséggel töltenek el az elmúlt időszak eredményei – mondta Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE vezetője. – A tizenkilenc éves átlagéletkorú csapatunk úgy szerez már biztosan érmet a rájátszásban, hogy csupán tíz éve alakultunk, ennyi idő alatt neveltünk ki egy saját generációt. A felnőtt országos bajnokságon öt számból háromban döntőztünk, ráadásul nem egyemberes a klubunk, hiszen Balázs, András, Máté és Zoli is érmet szerzett. Ez dicséri a szegedi szakmai stáb, illetve indonéz edzőpárosunk munkáját.



A 2016-os riói olimpián volt magyar tollaslabdázó Sárosi Laura révén. Már másfél év sincs hátra a tokiói játékokig, így felmerül a kérdés: Pápai Balázs vagy más szegedi játékos oda is kijuthat?



– Nem, nálunk még ehhez fiatalok a gyerekek, de Pécsett szerepel olyan játékos, akinek lenne halvány esélye a kijutásra, ám most megtorpanást látok náluk. Az utánpótlásban már bebizonyítottuk, hogy tudjuk, mi kell a nemzetközi sikerességhez, korosztályos Európa-bajnokságról van érmünk, volt játékosunk az ifjúsági olimpián is. Épp ezért szeretnénk szakmailag segíteni a pécsi klubot, hogy jövőre is legyen magyar tollaslabdázó az ötkarikás játékokon – tette hozzá a klubvezető.



Címlapkép: Badminton Europe