Büszkék a bronzéremre - Vegyes érzésekkel értékelte a szezont Siha Zsolt, a SZEOL SC trénere

A tavalyi ötödik helyezése után dobogós lett a SZEOL SC, ráadásul úgy végzett a labdarúgó NB III Közép csoportjának harmadik helyén, hogy az előkelő pozíció megtartásáért a bajnokság hajrájában nem kellett az üldözőkre figyelnie. A szezon előtt vajon aláírták volna ezt a szegediek?



– Nem – jött az egyértelmű válasz Siha Zsolt vezetőedzőtől. – Egy csapat próbáljon a lehető legmagasabbra törni, szóval ezzel nem egyeztem volna ki. Nem kérdés, hogy a legerősebb együttes lett a bajnok, de meg lehetett volna szorongatni az oroszlán bajszát. Azért is vannak vegyes érzelmeim a szezon kapcsán, mert a hat legjobb csapat egymás elleni külön bajnokságát mi nyertük volna, de gyengébben szereplő együttesekkel szemben értékes pontokat vesztettünk. Akkor lennék maradéktalanul elégedett, ha 60-65 pontot szereztünk volna – fejtette ki véleményét a tréner.



A védelemre a stabilitás volt jellemző, de a támadójáték már érdekesebb kérdés, hiszen az első öt helyezett között a SZEOL SC az egyetlen, amelynek nem volt olyan támadója, aki legalább 10 gólt szerzett volna. Péter Antal 7 találattal lett házi gólkirály.



– Télen érkezett Kalmár és Makszimovics, de így sem voltak olyan játékosaink, akik döntetlen állásoknál fontos gólt szereznek, pedig megvoltak a helyzeteink hozzá. Azért hozzátartozik a történethez, hogy egy idő után jobban tartottak tőlünk az ellenfelek, mint tavaly. A bajnokság is stabil, 30 forduló alatt 40 lőtt góllal a negyedik legeredményesebb klub lehettünk. Árulkodó, hogy a mi csoportunkban összesen 566 gól született, míg a Keleti csoportban 738, a Nyugati csoportban pedig 725. Nagyon szoros itt a verseny, így azt mondtam a fiúknak: nem kell hasra esni a teljesítményünktől, de egy ilyen erős mezőnyben büszkék lehetünk a bronzéremre. A Szentlőrincnek volt egy tizenkét meccses győzelmi sorozata, nekünk nem volt ilyen szériánk, de így sem panaszkodhatunk. A védelmünk pedig tényleg dicsérhető, a tizenöt hazai meccsünkön összesen négy gólt kaptunk, ez nem akármilyen mutató. Összességében a mutatott játékunkkal is elégedett voltam, fejlődést mutattunk be a tavalyi szereplésünkhöz képest. Egyedül a döcögős tavaszi kezdésünk lepett meg, ez eddig nem volt ránk jellemző – hangsúlyozta a szakember.