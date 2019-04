Címvédőként utazhatnak Szolnokra: ismét a legjobbak lenne a Szedeák U20-as csapata

Aranyérem reményében. A Szedeák U20-asai újabb remek eredményre törekednek a szolnoki döntőben. Fotó: Karnok Csaba

Húsz győzelemmel és öt vereséggel a második helyen zárta az alapszakaszt a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata, ezzel idén is kivívta a jogot, hogy ott legyen a korosztály nyolcas döntőjében. Ebben komoly szerepe van a hazai pályán nyújtott teljesítménynek, hiszen a Szedeák két éve nem kapott ki hazai pályán, idén is mind a tizenhárom hazai meccsét megnyerte.Csütörtöktől viszont minden eldől az U20-asok idényével kapcsolatban: négy napon át Szolnokon csatáznak a korosztály legjobbjai a bajnoki címért, amelyet az előző szezonban a Naturtex szerzett meg. A gárda keretében nagy változás nem történt, Révész Ádám kiöregedett a korosztályból, míg Meleg Károly már az Óbudai Kaszásokat erősíti: éppen azt a csapatot, amellyel a csoportküzdelmeket kezdi a Szedeák csütörtökön.– Év elején szerettünk volna ismét eljutni a nyolcas döntőbe, legnagyobb örömömre ezt igen hamar megszerezte a társaság, hiszen négy fordulóval a vége előtt már bebiztosítottuk a helyünket, büszke vagyok a fiúkra – kezdte Kiss Zsolt, a Szedeák U20-as csapatának edzője.– Öt meccset kell játszanunk négy nap alatt, ez nagyon igénybe veheti majd a srácokat. A fiúk nevében azt ígérhetem, 12 oroszlánként fogunk küzdeni minden mérkőzésen. Négy túlkorossal fogunk utazni, de csak három léphet pályára. Nagyon sokat jelentett a felnőttek tavalyi szurkolása is, biztos vagyok benne, hogy ez is megkettőzi az erejüket – utalt Kiss Zsolt arra, hogy a vasárnapi helyosztókon már a klub felnőttjei is biztatják a csapatot.A lebonyolítás értelmében a két négyes csoport első két helyezettje játszhat az érmes helyekért, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az ötödik helyért. A helyosztókat vasárnap 9 órától rendezik.Mike János, Kerpel-Fronius Gáspár, Balogh Szilárd, Kass Ferenc, Bonifert Bendegúz, Cvijin Patrik, Szatmári Zsombor, Mayer Ákos, Tráser Nándor, Varga Ákos, Goldring Bence, Polányi Kristóf,Káposzta Kristóf, Gardi Ádám. Edzők: Kiss Zsolt, Simándi Árpád.Mike János: – A felnőttmeccsek miatt keveset tudtunk együtt edzeni, de ez tavaly is így volt. A többiek nevében is mondhatom, címvédésért utazunk Szolnokra. Érettebbek lettünk tavalyhoz képest. Centerposzton vékonyabbak vagyunk, de egész évben így játszottunk. Azt a játékot kell hoznunk, amit a szezon során eddig mutattunk.