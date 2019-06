Egy kategóriában sikerült a címvédés a kapusháborún

Nem véletlenül bízik a Dávid-naptárban a Kapusháború fő szervezője, Bagdi Ferenc, ugyanis nyolcadik alkalommal is sikerült tökéletes időjárásban lebonyolítani a hálóőrök országos hírű összecsapását. Rekord­létszámú kapus látogatott el a Felső Tisza-parti Stadionba, hiszen összesen 160-an neveztek. A kieséses küzdelmek kezdete előtt idén sem maradhattak el a gálameccsek, a meghívott sztárvendégek pedig egy-egy szerencsés kapussal játszottak bemutatómeccseket. Így az Újpest ikonikus kapusa, a jelenleg a megyei I. osztályú Hetes Vikár SC-ben védő Balajcza Szabolcs a móravárosi János Olivérrel, a Puskás Akadémia kapusa, Varga Ádám Rostás Andrással (HFC), a Kaposvárban játszó Pogacsics Krisztián Reinhardt Csabával, míg a nyíregyházi Jova Levente a kecskeméti Kunsági Rolanddal csaphatott össze.– Örülök, hogy újabb rekordot döntöttünk, ezért hálás vagyok a kapusoknak, akik mindig találnak motivációt ahhoz, hogy nagyon kemény munkát fektessenek ebbe a napba. Elégedett vagyok azért is, mert csak mosolygó kapusokat láttam a nap végén, azt pedig megígérhetem, hogy lesz kilencedik Kapusháború is – összegzett Bagdi Ferenc, utalva arra, hogy a Felső Tisza-parti Stadionban bizonyára a kapusháború volt az utolsó labdarúgó-esemény.Csupán a +35-ös kategóriában született címvédés, a nyíregyházi Tuska János idén is nyert, megelőzve a debreceni Nagy Balázst és az extápéi Kispéter Zoltánt. A nyílt kategóriában Krnács Richárd (HFC) nyert, az SZVSE-s Sándor Alexé lett az ezüst, míg Kitl Krisztián (SBTC) lett a harmadik. A hölgyek versenyét kisajátította a Szent Mihály, ugyanis mindhárom dobogós ebből a klubból érkezett: közülük Jankulár Zita lett a győztes, Sávai Vivien a második, Börcsök Ágota a harmadik. Az U13-asoknál Barkóczy Kristóf (Puskás Akadémia) nyert, megelőzve a HFC-s Hegyes Gergőt és a topolyai Vasin Iliját, az U14-eseknél Juhász Jenő (Dunaharaszti) bizonyult a legjobbnak, a Szeged-Grosics Akadémiában játszó Wolland Gergő és a nyíregyházi Szondi Levente előtt.