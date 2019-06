Extrém körülményekkel is küzdöttek az ellenfelek mellett, de így is remekeltek a szegedeiek a triatlon ob-n

Küzdöttek a kánikulával. Szilágyi Péter (jobbra) hullámvölgyekbe került, végül 6. lett.

FOTÓ: KURUCZ ÁRPÁD

A féltávú Ironman-versenynek megfelelő (1,9 km úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás) középtávú triatlonban országos bajnokságot rendeztek Keszthelyen, ahol két szegedi is bekerült a legjobb tíz közé. Badar Gergő ezüstérmes lett, korosztályában pedig első, ami a tavalyi eredménye után komoly előrelépés.– Extrém körülmények fogadtak minket, és nem csak a kánikula miatt – kezdte beszámolóját a szegedi triatlonos. – Sosem láttam ilyennek a Balatont, komoly hullámok nehezítették a dolgunkat úszás közben. Mindenki körülbelül öt perccel rosszabb időt ért el, mint szokott. A kerékpározást nem éreztem az igazinak, de a nyolcadik helyről felzárkóztam a harmadikra, majd jött a futás, ahol egy kilométer után feljöttem a második helyre. Jól sikerült a félmaraton, hiszen nagy előnyt alakítottam ki a bronzérmessel szemben – nyilatkozta Badar, majd hozzátette: idei fő versenye a világ legnépszerűbb triatlonsorozata, az Ironman-világkupa svédországi állomása lesz.Szilágyi Péter is ott volt az élmezőnyben, összetettben hatodik, korosztályában pedig második legjobbként ért célba.– Folyamatosan pakoltam magamra a jeget, a sapkám és a mezem alá is tettem, hogy hűtsön. Fejben most nem volt igazi a szereplésem, hullámvölgyeim voltak, hiszen olykor nem éreztem jól magam, és mégis jó tempót mentem, majd a hajrában fordítva. Ettől függetlenül nagyon szeretem ezt a versenyt. Remélem, hogy a multisport-Európa-bajnokságra már jobb formában érkezem – mondta Szilágyi.A keszthelyi viadalon sprinttávon (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) is rendeztek versenyt, itt is született szegedi siker: a Suncity Triathlon Team versenyzője, Gábe Tamás összetettben bronzérmes lett, korosztályában pedig első helyezett.