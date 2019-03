Góljaival 6 pontot szerzett a Dorozsmának: Cseh Richárd, a forduló gólvadásza

Szentesen is nyerni tudott a Kiskundorozsma, amely így három győzelemmel indította a tavaszt a Csongrád megyei labdarúgó megyei I. osztályban. A csapat mérlege ezzel pozitívra fordult, hiszen 17 meccs után immáron 9 győzelem és 8 vereség áll a Dorozsma mellett.– Egy bal oldalról átívelt labdát Papp Norbert fejelt vissza, amire én középen teljesen üresen érkeztem. Nagyjából az ötösről fejeltem, a kapus ugyan beleért, éppen átcsorgott a vonalon, de megadták, és ez a lényeg – emlékezett vissza a Szentesen szerzett győztes találatra Cseh Richárd A Kiskundorozsma az UTC legyőzését követően bravúrgyőzelmet aratott Tiszaszigeten, és kilenc ponttal, kapott gól nélkül indította a tavaszt.– A Tiszasziget ellen mindenki örülhet a pontszerzésnek is, ott egy helyzet elég volt, rám nem jellemző módon hatékonyan be is rúgtam azt az egy lehetőséget. A Szentesnek pedig szerettünk volna visszavágni az őszi vereségért. Az edzőm azt szokta mondani: egy helyzetem biztos lesz, csak akkor legyek higgadt, szerencsére ez sikerült a legutóbbi két alkalommal. A felkészülésünknél nagy előny a műfüves pályánk, bár az edzőmeccseink katasztrofálisak voltak, nem számítottunk ilyen kezdésre. Létszámban is erősödtünk, edzéseken is sokan vagyunk, és a harmadik félidő is nagyon erős a csapatnál – tette hozzá Cseh Richárd.A Dorozsmára a folytatásban egy olyan meccs vár a Zsombó otthonában, amelyen már esélyesebbnek számít.– Összeszedetten és koncentráltan tudunk játszani. Lesznek hiányzóink, hiszen amatőr futballisták vagyunk, nem mindenki tudja összeegyeztetni a munkahelyi és családi elfoglaltságokat. Más meccs lesz, többet lesz nálunk a labda, de most szereztünk annyi extra pontot, hogy nem gond, ha egy botlás becsúszik, de bízom benne, hogy a bő keretünknek köszönhetően ezt is megoldjuk – zárta a dorozsmaiak négygólos futballistája.