Három érmet szereztek a tornádósok - Bíró Hanna bajnok

Az első helyen. Bíró Hanna volt a legjobb. Fotó: Tornádó Team

A szegedi Tornádó Team juniorjai kitettek magukért: egy arannyal, két bronzéremmel, valamint két értékes negyedik hellyel zárták a versenyt.Bár a nyitott pályán a versenyzés feltételei korántsem voltak ideálisak, és a jégpálya zsúfolt rendezvénynaptára miatt mindkét napon nagyon korán kellett a csúcsformát kihozni magukból a sportolóknak, mégis sikerült jó időeredményeket korcsolyázniuk.Bíró Hanna, aki 500 méteren az idén többször is sikeresen teljesítette a juniorvilágkupa-szintet, valamennyi távján riválisai előtt végzett. Ezzel korosztályában ő lett a junior összetett magyar bajnok. Sándor Lilla inkább a hosszú távokon remekel, a junior ob távjai kissé rövidnek bizonyultak neki, de így is sikerült a bronzérmet megszereznie korosztályában. Ugyanígy Zolván Barbara is bronzéremnek örülhetett korosztályában, amit egy remek 1000 méteres korcsolyázással biztosított be magának. Kovács Kámea egyéni csúcsaihoz közeli időket korcsolyázva csak hajszállal csúszott le a dobogóról. Sajgó Anna kifejezetten a hosszú távok specialistája, az ő eredménye 3000 méteren volt kiemelkedő, ezzel összesítésben szoros versenyben a negyedik helyen végzett.