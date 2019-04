Hat hazai bajnoki lesz: Csongrád megyei derbit is rendeznek a második, harmadik vonalban

A narancssárga mezes HLKC Csorváson lép pályára. Fotó: Blaskovics Tibor

A Szegedi KE női kosárlabdacsapata a keddi, Sportdarázs elleni csúcsrangadón 25 pontos vereséget szenvedett, Földi Alexandra vezetőedző ki is emelte: össze kell szednie magát a csapatnak, még ha nem is volt reális a különbség. Hogy ez sikerül-e, szombaton a 10. helyezett otthonában kiderül. A sportághoz tartozó hír: a férfi NB I/B rájátszásában az alapszakaszt megnyerő Vásárhelyi Kosársuli első ellenfele a DEAC U23-as együttese lesz.A kézilabda NB I/B-ben visszavágásra készül az FKSE-Algyő, a Balmazújváros otthonában venne revansot a novemberi vereségért. A női másodosztályban a két hét alatt két aktuális listavezetőt is legyőző SZKKSE Szentendrére látogat, az ellenfél egyike a bajnokság három sereghajtójának, de ősszel ikszelt a szegediekkel, Vojkovics Gyula tanítványainak tehát nem szabad elbízniuk magukat. Az Algyő hazai pályán tisztes helytállásra pályázhat a Kecskemét ellen.A harmadik vonalban vasárnap 14 órától a Pick Szeged U23-as csapata és a ContiTech Makói KC megyei derbit vív egymással az Etelka soron, a csongrádi szurkolóknak pedig a Tigrisek hazai bajnokiját ajánljuk a jelenleg dobogós Mezőtúr ellen. A nőknél a KSZSE és az SZKKSE U22-es együttese játszik hazai pályán a hét- végén.A férfi vízilabda OB I-be jutásra pályázó Szegedi Férfi Vízilabdacsapat szombaton 11 órakor a Debrecent fogadja az újszegedi sportuszodában, az alsóházban vitézkedő HVSC a Székesfehérvár vendége lesz.Szombat, 11 óra: Szegedi Férfi Vízilabdacsapat–Debrecen (férfi vízilabda), Szentendre–PC-Trade Szeged KKSE (női kézilabda), 15 óra: Szombathely–Szegedi KE (női kosárlabda), Csorvás–HLKC (női kézilabda), 17 óra: Levendula Hotel FKSE-Algyő–Kecskemét (női kézilabda), 18 óra: KSZSE–Mezőtúr (női kézilabda), Balmazújváros–ContiTech FKSE-Algyő (férfi kézilabda), 19 óra: Székesfehérvár–HVSC (férfi vízilabda). Vasárnap, 12.45: Békéscsaba U22–Makói KC (női kézilabda), 14 óra: Pick Szeged U23–ContiTech Makói KC (férfi kézilabda), 16 óra: PC-Trade Szeged KKSE U22–Gyula (női kézilabda), 18 óra: Tigrisek Csongrádi KSE–Mezőtúr (férfi kézilabda).