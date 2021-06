Jó nekünk a tv előtt is, az a lényeg, szurkolhatunk

Azt kérdeztük olvasóinktól, milyen formában követik a foci-Eb eseményeit.

Végre elérkezett a pillanat, június 11-én este, egyéves csúszással útjára indulhatott a labda, sok fociszurkoló legnagyobb örömére. Sőt, még fociszurkolónak sem kell lenni ahhoz, hogy valamilyen formában kövessük az eseményeket, eredményeket. Gondoljunk csak a 2016-os kontinenstornára, ahol a magyar válogatott miatt szinte minden magyar ember szurkolóvá vedlett. Most pedig társházigazdaként talán még nagyobb az élmény.

Szavazásunkban azt kérdeztük, honnét szurkolnak olvasóink, és a végeredmény talán túlságosan is egyértelmű, vagy inkább mondjuk úgy, nem meglepő. Utolsó helyen a külföldi meccsre is eljutok opció került, a maga 4 %-os kattintásával. Ez a lehetőség alapjáraton is így végezhetett volna, de tekintve a mostani utazási körülményeket, a még levegőben foszforeszkáló veszélyvillanásokat, még az is kisebb csoda, hogy elérte ezt a számot. És minden bizonnyal ezek a voksok is a magyar válogatott müncheni vendégjátékára érkeztek, amikor is az utolsó csoportkörös meccsen, hazai környezetükben izzasztjuk meg a németeket.

Alig több, 6%-os szavazásaránnyal futott be holtversenyben a harmadik helyre a személyes látogatás a Puskásban. Ez biztos, hogy magasabb számmal képviseltetné magát, ha több százezres lehetne a stadion befogadóképessége, ha nem kellene ennyit szöszölni a jegyvétellel, és ugye, ha nem lenne járvány. Tegyük hozzá, nagyon szerencsés, aki a helyszínen tekintheti meg valamelyik meccset, és noha lehet, hogy csalódott az eredmény miatt, ez most nem arról szól. A hangulatot átélni kell, a többi csak felesleges plusz munka.

Ennél is meglepőbb, hogy a holtverseny másik résztvevője a kocsmai szurkolás lett, ami azért kaphatott csak ennyi szavazatot, mert:

nincs kocsma a közelben

rossz kocsma van a közelben

nincs jó kocsma a közelben

hordóízű a sör, folyóbor, fújj

ott drágább a sör, mintha megvennéd egy hipermarketben és hazavinnéd

ott vannak rossz arcok, akik a portugál gólnak is örülnek

ott félő, hogy úgy elferdülsz, nem jutsz haza

az asszony fél, hogy úgy elferdülsz, nem jutsz haza

otthon saját magad választhatod meg a szurkolótársakat

lusta vagy

akkora tévéd van, mint a mozivászon

járvány van

De az életnek ebben a kontinenstornás, magyarszurkolós szakában mindenki haver és megosztani ezt az örömöt nagyon jó dolog. Szóval, lehet érdemes kihúzni pár opciót és elindulni. Plusz, ha valami nyitott terű, felhúzott kivetítős tér is van a közelben, még a hipermarketes lehetőség is él.

Végezetül, az előbbiekből kifolyólag aztán elvitte a szavazatok több mint 80%-át az otthoni meccsnézés, mert az a legkényelmesebb, mert lásd az előbbi opciókat, és mert járvány van.

De Eb is csak most, csak itt, és ki tudná az elmúlt időszak után megmondani, hogy mikor ismét, és pláne itt.

Borítókép: magyar szurkolók a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország – Portugália mérkőzés alatt a Rózsakert Szabadtéri Színpadon Nyíregyházán 2021. június 15-én