Hazatérhet az Apátfalva: jelentős változások lesznek a keretben, céljuk a feljutás

Apátfalván (sárgában a játékosok) minden adott ahhoz, hogy kiharcolják a feljutást. FOTÓ: KISPÉTER ZOLTÁN

Jól zárta a 2018–2019-es idényt a Csongrád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban az Apátfalva, bronzéremmel a nyakukban mehettek nyári szünetre. Pályafelújítás miatt az elmúlt szezont makói albérletben töltötte a klub, a 2019–2020-as kiírást azonban már otthon kezdik meg.– A pályabérlésünk június 30-án lejárt Makón, amelyet már nem szeretnénk megújítani – árulta el megkeresé­sünk­re Luczó Csaba, az Apát­­falva SC elnöke. – A felkészülést már itthon szeretnénk megkezdeni. Gyönyörű a fű, már csak néhány feladata van a kivitelezőnek, akitől azt az ígéretet kaptuk, hogy a július 15-i héten birtokba vehetjük a pályát – mesélte örömmel. A kapuk és a labdafogó hálók felhelyezése, valamint a hitelesítés van hátra. A nyári birtokbavétel után az ünnepélyes átadást szeptemberre tervezik.Nem túlzás azt állítani, hogy csodás körülmények között futballozhatnak Apátfalván, mi­­után elkészül az új nagypálya automata öntözőrendszerrel, lelátóval, négy csapatra elegendő öltözővel. Télen az impozáns sportcsarnokban tarthatják az edzéseket. Ami pedig a bronzérmes felnőttcsapatot illeti, komoly célokkal vágnak neki a felkészülést követően a pontvadászatnak.– Jelentős változások lesznek a megyekettes gárdánknál, amelynek Frank Csaba lesz a vezetőedzője, aki az utánpótlásban is vállal majd feladatokat. Négy-öt játékosunk távozik, míg nyolc-tíz érkezhet. A legtöbben valószínűleg a tavalyi megyeegyes Makóból jöhetnek. Konkrét ne­­veket még elhamarkodott lenne mondani, mivel a szombati megbeszélésünkön dől el sok minden. Nem titkolt célunk, hogy utoljára szeretnénk a megyekettőben indulni – utalt arra Luczó, hogy feljutást érő helyen vé­­geznének. Ugyanakkor megjegyezte, ez cseppet sem lesz könnyű, mivel a háttérben több együttes is komoly szándékkal azért erősít, hogy 2020 nyarán már a megyeegyben kezdhessen. Az I. osztály feltöltési sorrendjének második helyén állnak, a felkérést vi­­szont visszautasították. Idei céljuk a szurkolók visszacsalogatása, bár Makón is népes publikum biztatta hétről hétre a harmadik helyezett együttest. A bajnokságra négy-négy idegenbeli és hazai rendezésű felkészülési találkozót kötöttek le az apátfalviak, hogy az augusztus 17-i rajtra sikeresen felkészüljenek.