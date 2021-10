10 gólos hátrányból ikszelt a KSZSE a HLKC-val

Ezt ne hagyja ki! Semmi jóra sem számíthatnának a családok a baloldaltól

Kellemes meglepetés

Pick Szeged U21–Mezőkövesd 31–22 (16–12)

Férfi kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 4. forduló, újszegedi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Pick Szeged U21: Lakatos, Nagy T. (kapusok), Szepesi 5, Lőrincz 5, Varga M. 3, Csíki R. 1, Fekete, Radvánszki 2, Ludmán 1, Tusjak, Rea 1, Szilágyi B. 4, Francia 2, Hegedűs P. 3, Hutvágner 4. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Az első félidő derekáig futottunk az eredmény után, de szép lassan összeállt a védekezés és a jól beszálló Nagy Tibi kapuban nyújtott teljesítménye kellő magabiztosságot és stabilitást adott a mérkőzés hátralevő részében. A második félidőben éretten megtartottuk a felépített előnyt, amit a végjátékban még növelni is tudtunk. Kellemes meglepetés volt, hogy a hajrában nyugodtan nézhettem a mérkőzést. Nehezebb mérkőzésre számítottam, gratulálok a fiúknak, több jó egyéni teljesítmény is volt és csapatként is jól dolgoztak.

Keveset hibáztak

Újkígyós–Makói KC 29–36 (13–31)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Újkígyós, 100 néző. Vezette: Babidorics, Reszegi.

Makói KC: Balán – Árokszállási 5, Valaczkai 8, Bajorhegyi 1, Bagdi 10/5, Miksi, Maróti 3. Csere: Csörgő (kapus), Gazsó 3, Fodor 3, Csányi 2, Hegyi 1, Szilágyi, Benák, Szabó M. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Nagyon örülök, hogy végre jól játszottunk, így kellett volna az első két fordulóban is. Kevés hibával végig vezetve hoztuk el a két pontot Újkígyósról.

71 gólos rangadó

Pick Szeged U23–QSM-Algyő 34–37 (17–19)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Kovács G., Papp B.

Pick Szeged U23: Horváth, Pedersen (kapusok), Csíki K. 6, Csókás 6, Csóti 1, Jakovljevic 3, Járó, Gyepes 1, Kinyó 4, Pintér, Szűcs B. 5, Szűcs P., Vojnár D. 4, Balogh, Gárgyán 4. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Megyei rangadót játszottunk, talán a korosztályunk annyira fiatal, hogy nem tudja mit jelent ez. A védekezésünk szétesett, ennek köszönhettük a vereséget. Értem, hogy fáradtak vagyunk, sok az edzés és a meccs, de a harc, a magabiztosság és a hit nem kerül semmibe. Nem érdemeltünk vereségnél jobb eredményt.

Pásztor István: – A játék minden elemében jobbak voltunk ma a Pick U23-as csapatánál. A második perctől végig vezetve, nagyon keményen küzdve, igazi csapatmunkával játszottunk. A védekezés és a kapusteljesítmény is kimagasló volt. Támadásainkat fegyelmezetten, jól szervezetten, gólokkal befejezve játszottuk. Gratulálok a nagybetűs csapatomnak!

22 gólos vereség

PC Trade Szegedi NKE–Eszterházy SC 18–40 (10–18)

Női kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 4. forduló. Szeged, Etelka sori tornacsarnok, 60 néző. Vezette: Gulybán, Juhász.

PC Trade Szegedi NKE: Budai, Porobic (kapusok), Frányó 3, Szécsi 5/1, Dudás, Szabó F., Rácz, Farkas1, Csoknyai 3, Prezeneczki 2, Kárász 2, Szöllősi, Baráth 2, Szabó L. Edző: Vojkovics Gyula.

Egyre stabilabbak

Levendula Hotel FKSE-Algyő–Tempo KSE 33–27 (17–16)

Női kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 4. forduló. Algyő, Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnoka, 85 néző. Vezette: Győr, Hadas.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Gadányi – Vass 3, Nikolayenko 4/2, Szepesi 9/1, Csáki 4, Simon 4, Miklós 1. Csere: Dobó (kapus), Ilyés, Lovistyék, Zsilák, Balázs, Farkas 1, Rózsa, Aracsi, Németh 7/1. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Elégedett vagyok a játék képével. Jó szakaszokat produkáltunk, igaz, az első félidei szépen felépített előnyünket gyorsan kiengedtük a kezünkből, de ez nem tört meg minket lelkileg. A második félidőre sikerült rendeznünk a sorokat, feljavult a védekezésünk és kapusteljesítményünk. Erősödünk mentálisan, taktikailag egyre fegyelmezettebbek vagyunk, több játékosom kiváló teljesítményt nyújtott. Szepesi Ivett és Gadányi Maja igazi vezéregyéniség volt ma, fiataljaink, Németh Imola, Vass Víta, Simon Armilla és Csáki Zsófi is egyre magabiztosabbak, stabilabbak. Ezen az úton kell tovább haladnunk, sokat kell még dolgoznunk. Öröm, hogy sokan kilátogattak a mérkőzésre, ismételten köszönjük!

10 gólt dolgoztak le

KSZSE–HLKC 24–24 (11–19)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Szeged, Etelka sori tornacsarnok, 50 néző. Vezette: Matics D., Nádasdi.

KSZSE: Fodor – Csécsei 4, Horváth 6, Borbás 2, Csányi 1, Forgó 7/4, Fehér. Csere: Jakab (kapus), Limpek, Csáki 2, Kis P. 1, Szigetvári, Giricz 1, Nagy, Bajic. Edző: Farkas Kitty.

HLKC: Áncsán – Berei 8, Nagy 5, Török 4, Blaskovics, Földesi, Kovács. Cs: Budai (kapus), Kárász 2, Molnár, Ötvös 1, Fehér 4, Prikler, Petróczi. Edző: Papp Mihály.

Farkas Kitty: – Tízgólos hátrányt ledolgozni igazi bravúr, de erre nem lett volna szükség, ha negyven perccel korábban ébredünk.

Papp Mihály: – Negyven percig nagyon jól kézilabdáztunk. Sajnos a mérkőzés utolsó harmadában elindultunk egy olyan lejtőn, amivel elbuktunk egy pontot. A védekezésünk végig kiválóan működött, de a támadójátékunk teljesen szétesett a végére. húsz perc alatt két szerzett góllal nem lehet meccset nyerni. Csalódottak vagyunk, de van most két hetünk felkészülni a következő mérkőzésre.

Egygólos siker

Deszk–Gyomaendrőd 28–27 (16–15)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Deszk, 50 néző. Vezette: Rácz, Rigó.

Deszk: Ágoston R. – Farkas 2, Draxler D. 5, Kiss-Draxler 2, Pocsai 8, Széll N. 2, Szél E. Csere: Ágoston L., Bali, Bráth 2/1, Hadobás, Hódi 3, Horváth P., Kovács I., Tarján. Játékos-edző: Kiss-Draxler Orsolya.

Kiss-Draxler Orsolya: – Azt mondják, az egygólos győzelem az edzőé, de ma a nagybetűs csapat vívta ki magának ezt a győzelmet!

Koncentráltan játszottak

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli–Újpest 91–74 (22–15, 18–13, 23–30, 28–16)

Férfi kosárlabda, NB I./B, Zöld csoport, 2. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Gál, Földi, Fodor.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Bodócsi 18/12, Varga Á. 10, Varga Z. 19/9, Pavlovic 21/3, Kovacevic. Csere: Borbáth 3/3, Vejinovic 9/6, Bálint 11, Megyesi. Edző: Szablics Péter.

Szablics Péter: – A csapat nagyon együtt volt, az elejétől kezdve koncentráltan játszottunk. Nehéz, egyben fontos győzelem volt a mai, mert az Újpest egy erős ellenfél.

Megőrizték előnyüket

BKG Príma–Szegedi Kosárlabda Egylet 37–75 (7–25, 8–22, 7–12, 15–16)

Női kosárlabda, amatőr NB I., 2. forduló. Szigetszentmiklós. Vezette: Kruk, Tóth K.

Szegedi KE: Perényi L. 12, Váradi N. 4, Pálfi N. 2, Horváth G. 21/3, Szabó R. 6/6, Felföldi L. 9/3, Fekete A. 4, Vér V. 4, Nyilas E. 6/3, Balatoni Z. 4, Pásztor L. 2, Gál M. 1. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Bár a második félidőre támadásaink kissé körülményessé váltak és az utolsó negyedben többször is elaludtunk védekezésben, a győzelem egy pillanatig sem volt kérdéses, első félidőben megszerzett előnyüket végig megőriztük. Gratulálok a csapatnak!

Súlyos hibákat vétettek

HVSC–ASI 8–9 (2–0, 2–2, 0–4, 4–3)

Férfi vízilabda, OB I./B, 2. forduló. Hódmezővásárhely, 40 néző. Vezette: Berki, Vörös.

HVSC: Szőke – Szporny 1, Kátai-Benedek, Benkő 2, Barna, Katona 3, Palotás. Csere: Józsa, Kudella 1, Werner, Oláh, Vigh 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Nagyon fájó az eredmény. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, utána sajnos jött egy nagyon rossz harmadik negyed. Súlyos hibáinkat nem tudtuk félrerakni fejben és így megfordult a mérkőzés. Összekaptuk magunkat a záró nyolc percben, de pontot már nem tudtunk szerezni.

Fontos győzelem

Gödöllői RC–Vidux-Szegedi RSE 2:3 (12:25, 20:25, 27:25, 25:19, 11:15)

Női röplabda, NB II., alapszakasz, D csoport, 1. forduló. Gödöllő, 20 néző. Vezette: Barabás, Mária.

Vidux-Szegedi RSE: Bálint, Fürdök L., Kertai, Hűse, Kádár, Kovács-Fiskus. Csere: Kiss B. (libero), Nyers, Nagy M., Császár, Farkas A. Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Örülök, hogy a lányok fegyelmezetten építettek a taktikai tervre, és remek nyitásokkal, valamint domináns támadójátékkal nagy előnyre tettek szert. Ügyesen használtuk ki az ellenfélről szerzett ismereteket, büszke is voltam a csapatra, de a harmadik szettben mintha fejben kiengedtünk volna. Meccslabdánk is volt, de bosszantó technikai hibák, és talán a koncentráció hiánya miatt nem tudtuk három szettben megszerezni a győzelmet. Sajnos a negyedik szettben is jellemzőek voltak a hibák. Az ötödik szettben komoly tempót diktáltunk, így nem volt kérdés a sikerünk. Sajnálom, hogy elvesztettünk egy pontot, a két szerzett pontnak viszont az előzmények fényében nagyon örülök! Fontos győzelmet arattunk, amelyre építhetünk!

Hatvan–KÉSZ-St. Mihály 0–2 (0–2)

Női labdarúgás, NB II., Keleti csoport, 6. forduló. Hatvan, X néző. Vezette: Kalydy Dionízia Imola (Molnár, Polgár).

KÉSZ-St. Mihály: Csontos – Pacsuta, Marcea, Tornyi (Szántó, 78.), Papp Sz., Nagy L. (Farkas, a szünetben), Micic, Sajti (Kiss B., 85.), Dékány (Lovászi, 85.), Pilán. Edző: Major László.