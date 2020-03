Csapatként arattak sikert

Bravúros sikert aratott szerdán este a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely három légióssal a keretében is legyőzte az utóbbi időben remek formát mutató Zalaegerszeget. Ahogy azt Szrecsko Szekulovics is kiemelte, nem csak az eredmény miatt volt fontos a győzelem.

Roppant furcsa volt így a Naturtex-SZTE-Szedeák-Zalaegerszeg mérkőzés, hiszen a koronavírus miatti intézkedések okán nem léphettek be nézők az újszegedi sportcsarnokba: hallani minden szót, utasítást, megjegyzést – nem volt öröm és pacsi egy-egy szép tripla, vagy megoldás után.

Ezt emelte ki Morris Curry is: bár nehéz helyzetben van a Szedeák, a csarnok közön­ségétől egész szezonban rengeteg támogatást és erőt kapott a csapat, így nekik is keresniük kellett, hogyan tudnak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy a szegedi drukkerek ez­úttal nem lehettek ott a mérkőzésen.

Nehezen is lendült játékba a Szedeák, és a meccs egy pontján, a harmadik negyed közepén úgy tűnt, el is mehet a hajó, hiszen tizenhárom ponttal vezetett a Zalaegerszeg. Ekkor viszont megérkeztek a szegedi hármasok, a meccset dupla-duplával záró Ante Krapic (21 pont, 13 lepattanó, 64%-os mezőnymutató) és Morris Curry vezérletével visszajött a meccsbe a Szedeák, amely a véghajrát is jobban bírta, és újabb győzelmet zsebelhetett be hazai pályán.

– Gratulálok a csapatomnak, nagyon büszke vagyok rájuk! Óriási karaktert mutattak, igazi csapatmunka volt. Nagyon szűk rotációval játszottunk, a kulcs talán a zónavédekezésünk lehetett – értékelt a találkozót követően Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. – Az első félidőben gyengén dobtunk kintről, hiszen nem volt triplánk. Messze vagyunk még a céljainktól, de a mai mérkőzés óriási lépést jelent, nemcsak az eredmények miatt, hanem mentális téren is. Sajnálom, hogy nem tudtunk a szegediekkel közösen ünnepelni! – zárta a tréner.

Szekulovics nem véletlen hangsúlyozta, hogy mentálisan is mennyit jelenthet ez a siker a Szedeáknak, amely Durand Scott Achilles-sérülése miatt csak három légiós­sal játszott, és rövid időn belül a második olyan meccsét nyerte meg, amelyet több mint tízpontos hátrányból sikerült megfordítania. Rátérve az eredményekre, mivel a Kaposvár kikapott hazai pályán a Pécstől, így a 13. helyen álló Szedeák hátránya már csak két győzelem az előtte álló somogyi csapattal szemben. Az alapszakaszból még öt forduló van hátra, a Szedeák azonban csak négyszer játszik, hiszen a Kaposvár elleni meccset már korábban lejátszotta.

Hétvégén így nem lép pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely legközelebb jövő szerdán, március 18-án Oroszlányban játszik.