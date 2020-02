Eb-re utazik Bozsogi

Egyéniben és vegyes párosban is pályára lép a péntektől vasárnapig tartó U15-ös Európa-bajnokságon, a franciaországi Lievinben Bozsogi Mira.

A szegedi Goodwill Pharma Tisza Tollas SE 12 éves tollaslabdázója több külföldi versenyen is indult fiatal kora ellenére, ám Európa-bajnokságon még nem szerepelt.

– Az U13-as válogatottban már kaptam lehetőséget, a korosztályi besorolások miatt azonban egy ideje már az U15-ösökhöz tartozom. A tizenöt évesek között több külföldi és hazai versenyen is elindultam. Mindkét számra készültem, vegyesben a debreceni Szentpáli Marcell lesz a párom – mesélte Mira.

A szegedi klub utánpótlása az egyik legjobb hazánkban, a saját nevelésű tehetségek rendre meghívót kapnak a különböző korosztályos válogatottakba.

– A szokásos edzéseim mellett különmunkát is végeztem, edzőpárosunk, Didi Purwanto és Dian Ayu Mayasari tartott nekem egyéni gyakorlásokat. Sokan lesznek a mezőnyben, akik két évvel idősebbek nálam, de így is igyekszem helyt állni – mesélte a Szegedi Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hatodikosa, aki hetente ötször edz, hétvégente pedig versenyekre utazik.

A Bozsogi családban az idősebb testvér, a 17 éves Anna is tollasozik, rendszeres szereplője a korosztályos nemzeti csapatnak.