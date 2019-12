Érmekkel térnének haza

Ma kezdődik Kaposváron a rövidpályás országos úszóbajnokság, ahol a Haász SZUE, a NICS-HSÚVC és a Hód Úszó SE képviseli Csongrád megyét. A szegedi és hódmezővásárhelyi egyesületek nem csak döntős szereplésekre esélyesek, érmeket is hozhatnak haza.

Tíz érmes helyezés, negyven A döntős pozíció, megannyi egyéni csúcs, remek váltószereplések – így volt összefoglalható a 2018-as rövidpályás országos úszóbajnokság Csongrád megyei mérlege. Régiónk egyesületei fantasztikusan szerepeltek a tavalyi ob-n, és az idei megmérettetésen jó eséllyel megismételhetik az akkori produkciót. Erre mától lesz lehetőségük Kaposváron, ahol a megyét a Haász SZUE, a NICS-HSÚVC és a Hód Úszó SE képviseli.

A szegedi klub hagyományosan a váltókra koncentrál ezen a viadalon, ami nem is meglepő, tavaly is két kvartettje állhatott dobogóra.

– Tizennégy váltószám lesz az ob-n, és minél több számban szeretnénk döntőbe jutni – kezdte a verseny beharangozását Gellért Gábor, a Haász SZUE vezetőedzője. – Tavaly a fiúk is elértek több döntős szereplést, és akár más váltókban is lehet érmünk, mint tavaly. Egyre nagyobb a felnőttkeretünk, lehet pihentetni és cserélni a versenyeknél, és külön öröm, hogy Pádár Nikolett személyében már a nőknél is van remek mellúszónk. Vannak olyan versenyszámok, amelyekben akár több döntős helyünk is lehet, ilyen a 200 méter pillangó és az összes gyorsúszótáv. A fiúk vannak nehezebb helyzetben, ott elég komoly lesz a mezőny, de a mi tanítványaink is egyre jobbak, Farkas Tamás 800 és 1500 méteren is pontszerző szokott lenni. A fő célunk az, hogy harcba szálljunk a Ferencvárossal az éves magyar klubrangsor 4. helyéért, ami nagyon szép siker lenne – mondta.

A NICS-HSÚVC elnöke, Kenéz László szerint a hódmezővásárhelyi egyesület is a váltókban lehet eredményes.

– Szeretnénk zárkózni a rendkívül erős Szegedhez, stabilizálnánk helyünket az élmezőnyben és megyei második pozíciónkat, így kettő és öt közötti éremre számítok. Főként a férfivegyesváltónk és a mixváltóink ígéretesek, a legjobbak között a helyük – nyilatkozta a klubelnök.

A Hód Úszó SE tehetségei, Matejdesz Máté, Gál Olivér és a kiemelkedő eredményekkel rendelkező Ugrai Panna indul az ob-n.

– Panna két korosztályos csúcsot és három döntős szereplést tűzött ki célul, a mellúszószámokban szereplő fiúk pedig szeretnének legalább egy számban fináléba kerülni – árulta el Máté Hunor, a vásárhelyi egyesület trénere.