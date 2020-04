Heti háromszor élőben edzenek

Alkalmazkodtak a fennálló járványhelyzethez a PC Trade Szegedi Női Kézilabda Egyesületnél is, hetente háromszor tartanak online edzést. A gyakorlatokat a bemelegítéstől kezdve a stratégiai igazgató, Vadkerti Attila és lánya, a 12 éves Luca mutatja be.

– Hogy vannak?

– Köszönöm, jól, én és a családom is. Ugyanazokat a köröket futjuk ebben az időszakban, mint mindenki, annyi könnyebbséggel, hogy a feleségemnek van pedagógusdiplomája, dolgozott is a szakmában, amire most a fiam faragott rá. Ő még hajlamos nya­ralásnak venni ezt az időszakot, ezért noszogatni kell a tanulásban, a 12 éves lányom viszont már jól felméri a helyzetet.

– Hetente háromszor egyórás élő videóval jelentkezik a PC Trade Szegedi NKE a kö­­zösségi oldalán, Luca se­­gít­­ségével mutatják be a gya­­korlatokat. Jött a kezdeményezés elvárt sikere?

– A megtekintések száma alapján mindenképpen nagy sikere van, de sok pozitív visszajelzést is kaptunk. Fontosnak tartom a rendszeres mozgást ebben az időszakban is, mert a gyerekek nincsenek tisztában vele, hogy a teljes leállás mennyi hátrányt okozna. Azért találtuk ki ezt az egészet, hogy Luca lányom bemutatja a gyakorlatokat, ha hibásan, akkor javítjuk. Természetesen így sem biztos, hogy otthon mindenki jól csinálja, de hatékonyabb, hogy a bemelegítéstől kezdve mindent együtt csinálunk. Igyekszünk motiválni is, hogy hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától minél többen csatlakozzanak hozzánk.

– Térjünk át az NB I/B-s női csapatra. Remekül kezdték a tavaszt, a leállás előtt öt­­ből négy meccset nyertek, elérhető közelségbe került a dobogó.

– Igen, a formánkat tekintve rosszabb pillanatban nem is jöhetett volna a leállás, hiszen a Kispest ellen már a dobogóért játszottunk volna jó eséllyel. Egy szép hajrá kellős közepén szakadt félbe a bajnokság, így most a mi játékosaink is otthon készülnek.

– Lesz folytatás?

– Amíg járvány van, addig biztos nem, de ha lecsengett és lehetséges, akkor minden­­ki összeszorítja a fogait, és foly­­tatni kell. Férfi BL-ben Maquedánál, Mackovseknél vagy éppe Sagosennél érdekes szituáció lehet. Azt, hogy az új szerződéssel rendelkezők hol játszanak majd, úgyis szabályozza a szövetség. Profi játékosok profi hozzáállással, mindenki azért a csapatért küzd majd, ahova tartozik jogilag.