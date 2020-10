Izgalmas végjáték

Remekül kezdte a Győr elleni, igen fontos idegenbeli mérkőzését a St. Mihály: előbb Török Lilla önmagának teremtette meg a lehetőséget, és fejezte be remekül az akciót, majd az első félóra végén egy bepasszolt labdát juttatott Borok kapujába.

Úgy tűnt, le is zárhatja a meccset a szegedi csapat, ám végül kétgólos előnnyel fordulhatott a második félidőre.

A szünetben hármat is cserélt a hazaiak mestere, a kispadról beállt játékosok pedig nagyobb ritmust tudtak vinni az ETO játékába. Negyedóra elteltével egy kissé szerencsés góllal szépítettek a hazaiak, ez pedig megzavarta a St. Mihályt, amely innentől kezdve alárendelt szerepet játszott. A hétközi meccs okozta fáradtság is érződött a szegedi lányokon. Lényegesen több lehetőséget dolgozott ki a hazai együttes, amely kétgólos hátránya ledolgozását követően akár meg is fordíthatta volna a találkozót, de végül ezt megúszta a St. Mihály.

Két ellentétes félidőt követően mondhatni igazságos döntetlen lett a vége, és ezzel maga mögött tartotta riválisát a hétközi meccs után fáradtabban mozgó St. Mihály.

Jenei Péter: – A második félidőben a kapott gól után kapkodva, összezavarodva játszottunk, és nehezen tartottuk a frissebb ETO-t. Mindezzel együtt sincs gond, a Haladás ellen is hasonlóan fontos meccs vár ránk legközelebb, ahol stabilizálhatjuk a helyünket.