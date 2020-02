Kárász Anna mindenhez pozitívan áll

Az NKM Szeged négyszeres világbajnoka, Kárász Anna (28) régi-új edzője, Kovács László, valamint Molnár Dániel irányításával készül a szezonra. Pozitívan áll az évhez, jövő hétfőn pedig négy hétre dél-afrikai edzőtáborba utazik.

A legnagyobb bajnokok mindig fel tudnak állni a padlóról, ezért is tartozik a legnagyobbak közé Kárász Anna. Az NKM Szeged VE négyszeres világbajnok kajakosa egy Európa Játékok-aranyéremmel és egy ezüsttel melegített az év legfontosabb versenyére, a hazai rendezésű világbajnokságra. Kárász Anna számára azonban drámai véget ért a szegedi vb, hiszen Kozák Danutával al­kotott párosukat az előfutam után kizárták, hajójuk ugyanis a mérlegelésnél könnyebbnek bizonyult a megengedettnél. Az NKM klasszisának álmai ezzel szertefoszlottak, ám An­­na egy nappal később már a Maty-éren szurkolt a társaknak a lelátón.

Nem lehetett könnyű, de le­­zárta magában a történteket, ősszel visszatért korábbi edzőjéhez, Kovács Lászlóhoz, és most nagyon motiváltan készül a 2020-as feladatokra.

– Nagyon fáradt vagyok, de egyúttal jól is vagyok – nyilatkozta Kárász Anna. – Kovács László mellett Molnár Dániel is rendesen gyötör. Igaz, ez a hét a hétfői, téli edzőtáborba indulás előtt már nem annyira gáz, hiszen úgy csináltunk mindent, hogy ne hullafáradtan utazzak el Dél-Afrikába. Négy fiatal lánnyal és edzőjükkel, Samu Andreával dolgozom majd együtt, az edzőmmel pedig videón tartjuk a kapcsolatot. Jó volt visszatérni Kokszi bácsihoz, és most úgy érzem, hogy nagyon eredményes lesz, amit csinálunk.

Mozgalmas szezon előtt áll­­nak a hazai női kajakosok még úgy is, hogy a szakág megszerzett maximális, hat olimpiai kvótája miatt az első verseny nekik csak tájékoztató lesz, amelyen nem kötelező az indulás.

– Az évi két-három csúcsformát mindig tudjuk hozni, ebből a szempontból tehát nem lesz újdonság. A válogatón kell jól menni, majd az Európa-bajnokságon, utána pedig az olimpián – mondta Kárász. – Most rendben vagyok testileg, és így lelkileg is. Pozitívan állok mindenhez, igaz, néha volt, hogy csak azt mutattam kifelé, jól vagyok. Hiszek abban, hogy tényleg jó lesz a szezon, és képes leszek arra a teljesítményre, amit szeretnék.