Kovács Tibort a megbízhatóság jellemezte

Megbízható bal oldali védő és középpályás volt a szegedi származású labdarúgó, Kovács Tibor (éppen tegnap ünnepelte az 52. születésnapját), aki szülővárosa után Békéscsabán és Diósgyőrben emlékezetes időket töltött az NB I.-ben, jelenleg pedig Békéscsabán él és dolgozik.

– Tudja, hogy a tradicionális szegedi klub, az UTC egyik ismert játékosa?

– Mivel a Kertész utcai pálya közelében laktunk, így valóban ott kezdtem el a futballpályafutásomat.

– Gyorsan felfedezték az önben rejlő potenciált?

– Alig két év után egy tehetségkutatón kiválasztottak, majd a Békéscsaba–Videoton NB I.-es meccs előtt a keleti csa­­patban pályára léphettem a nyugatiak ellen. 1982-t írtunk, ekkor kerültem a SZEOL-ba, ahol például Major László, He­­gyeshalmi Tibor, Véber György, Kisistók András volt a csapattársam.

– Elég jó kis keret volt…

– Igen, az említettek velem együtt eljutottak az NB I.-ig.

– Megbízhatóság jellemezte a bal oldalon, kedvelte a posztját?

– A négyvédős rendszerben támadó szellemű szélső védőt szerettem játszani, de néha előfordultam a középpályán is. Serdülőként országos bronz­érmesek lettünk, az ifjúsági bajnokságot Portörő Gáborral megnyertünk, majd Pataki Ta­­más volt az edző, amikor 1987-ben felkerültem a felnőttekhez. Amikor a Vasas elleni balhés osztályozó volt, akkor én már katona voltam Mezőtúron. Az ősszel még játszottam, 1989 februárjában pedig bevonultam, és két szezonban voltam a H. Szabó Lajos SE játékosa.

– Miért ment el Békéscsabára?

– Puskás Istvánnal jó szezonunk volt abban a Szegedben, amely kiesett az NB II.-ből. Fi­­gyeltek minket, és 1994-ben belejelentkezett értünk a Békéscsaba, amely akkor bronzérmes volt az NB I.-ben. Fabulya György éppen abbahagyta a játékot, így jól jött ki minden. Egyből Intertotó-kupa meccseket játszottunk, és a bajnokságban is egészen jól szerepeltünk. Ez nagyon nagy ugrás volt, szép emlék.

– Kevesen tudják, de volt Diósgyőrben is.

– Bizony, 1997-től három évet. Ezek az emlékek azért ma­­­­gasan visznek mindent… Kulcsár Sándorral együtt ér­keztünk meg Miskolcra egy me­­gyei I. osztályú csapat elleni edzőmeccs végére. Hatalmas volt a tömeg, 6000 ember látta a mérkőzést, mi meg csak néztünk, milyen lelkesek a drukkerek. A városban mindenki is­­mert, remek időszakot töltöttem ott.

– Miért tért vissza Csabára?

– Mert egy súlyos sérülés el­­lenére is számítottak rám 32 évesen 2000-től az NB II.-ben. Ekkor jött a kérdés: van-e kedvem az utánpótlásban dolgozni? Megvolt a licencem, így belevágtam, mellette Orosházán is játszogattam az NB II.-ben és az NB III.-ban. 2004-ben aztán végleg befejeztem: a lábam és a csípőm is fájt, a fut­­ball már nem hiányzott.

– Élvezi az edzősködést?

– Igen, a Békéscsaba UFC U15-öseit edzem, mellette pedig a csabai labdarúgó akadémia 4-es Honvéd utcai létesítményében karbantartó vagyok Hanyecz Jánossal együtt. Füvet locsolunk, permetezünk, gépeket kezelünk. Szeretjük, a klub is számít ránk, mellette pedig edzősködöm.

– Hazajár Szegedre?

– Legutóbb két hete voltam, de kéthavonta hazajárunk. Ott él az öcsém és anyu is, míg a lányom Szegeden tanul, és a St. Mihályban futballozik. Ma­­jor Lászlóval még tartom a kapcsolatot, a többiekkel saj­nos nem.