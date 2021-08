Ma 17.30-tól Tatabányán a Dorog vendége lesz a Szeged-Csanád GA

Hétközi fordulót rendeznek a labdarúgó NB II.-ben: a 2021–2022-es idény negyedik játéknapján a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ma 17.30-tól Tatabányán a Dorog vendége lesz.

Eddig a Budaörs átmeneti otthona volt a tatabányai létesít­ményt, most pedig a saját pá­­lyáján történő felújítási munkák miatt a Dorog vette ki albérletbe a Grosics Gyula Stadiont. Így a Szeged-Csanád GA ma 17.30-tól itt játssza az újabb bajnokiját a labdarúgó NB II. negyedik fordulójában.Az előző idény két mérkőzéséből kiindulva optimista le­­het a szegedi alakulat, hiszen hazai pályán, a Szent Gellért Fó­­rumban 1–1-re végzett ellenfelével, viszont Dorogon 3–2-re nyert. A Tisza-parti eddig mindössze egy gólt kaptak, míg a Dorog már ötöt – mindhárom eddigi ellenfele bevette a kapujukat.

A Szeged most három mérkőzésen hét pontot gyűjtött, míg ellenfele rosszul kezdte az idényt, hiszen kikapott Nyíregyházán, ám utána kétszer nyert: megverte a Békéscsabát és a III. Kerületet is – pont mint a szegediek.

A sorsolás érdekessége, hogy az egymást követő sűrű programban csak a Szeged és a Soroksár utazik kétszer egymás után három nap különbséggel, míg a Pécsnek és a Vasasnak nem kellett kimozdulnia sem az előző va­sárnap, sem most.

– Lényeges statisztika, hogy az eddigi három meccsen csak 11-esből tudták bevenni a kapunkat, azaz a csapatvédekezés jól működik, igaz, lehetne egy kicsivel még jobb is – nyilatkozta Dragan Vukmir, a szegedi együttes vezetőedzője. – Masszív csapat a Dorog, ők is jól védekeznek, és ebből építik fel a támadásaikat. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok ezúttal is. Sűrű most a program, ezért próbálok majd rotálni akár két-három helyen is, ám szerencsém van, mert aki beszáll, az pontosan tudja a feladatát és teszi a dolgát. Türelmesnek kell lennünk, ez is lényeges szempont lehet.

A szegediek már tegnap elutaztak a mérkőzés helyszínére. Jó hír a keretet illetően, hogy a csapatkapitány Germán Tamás talán már bevethető lesz, viszont Daru Bence és Vári Barnabás még mindig a sérülése utáni rehabilitációt végzi.

A budafoki meccsen a Ti­­sza-partiak gólját szerző Temesvári Attila a legutóbbi mérkőzésen beszakadt dobhártyával játszott, azaz ez sem akadályozta meg abban, hogy pályára léphessen.

Az ellenfél keretében ott van a volt szegedi játékos, Kárász Krisztián és Zabari Dávid, il­letve a Tisza-parti városból szár­­mazású belső védő, Dlusztus András.