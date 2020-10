Ma 20.45-től Moszkvában a Nemzetek Ligájában: Oroszország–Magyarország

A magyar labdarúgó-válogatott ma 20.45-től (élő: M4Sport) Moszkvában Oroszország ellen lép pályára a Nemzetek Ligája B osztály 3. csoportjának negyedik fordulójában.

Ha folytatódik az idegenbeli remek statisztika – a legutóbbi három meccsét egyaránt megnyerte Törökországban, Bulgáriában és Szerbiában –, akkor a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B osztály 3. csoportjának élére ugorhat. És a siker nemcsak első helyet jelentene, hanem egyben a biztos bennmaradást is, ugyanis ebben az esetben a török–szerb mérkőzésen bármilyen eredmény is születik, az egyik együttessel szemben legalább hétpontos előnyük lenne a ma­­gyaroknak két fordulóval a zárás előtt.

A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.

Persze az tagadhatatlan tény, hogy az orosz válogatott esélyesebb, egy hónapja például 3–2-re nyert Budapesten. A magyarok ráadásul 42 éve nem győzték le ellenfelüket, vendégként pedig 57 esztendeje kerülték el legutóbb a vereséget, nyerni 1956-ban sikerült Moszkvában, még az Aranycsapatnak – értelemszerűen akkor még a Szovjetunió ellen.

Marco Rossi olasz szövetségi kapitány ezúttal sem tudja a legjobb összeállításában pályára küldeni a nemzeti együttest: Szoboszlai Dominikre eddig sem számíthatott, mivel klubja, az osztrák Salzburg koronavírusos esetek miatt karanténba került, illetve Sallai Roland (Freiburg) után a kapus Gulácsi Péternek is vissza kellett térnie német klubjához, hogy a helyi karanténszabályok betartásával rendelkezésére állhasson az RB Leipzig következő találkozóján. Hangya Szilveszter pedig sérülés miatt utazott haza a vártnál korábban. Így a kapuban nagy valószínűséggel a Ferencváros játékosa, Dibusz Dénes áll, és visszatérhet az eltiltását letöltő, szintén ferencvárosi Sigér Dávid is.

A Nemzetek Ligájában a ma­­gyar válogatott egy héten belül a harmadik tétmérkőzését játssza. Ugyan a vasárnapi NL-meccs előtt az oroszok is pályára léptek múlt csütörtökön, de ők csak barátságos találkozón. Az sem elhanyagolható szempont frissesség és kipihentség szempontjából, hogy a Szbornaja ezúttal mindhárom összecsapását Moszkvában játszotta.

A magyar válogatott ezt kö­­vetően november 12-én, az év legfontosabb mérkőzésén, Európa-bajnoki pótselejtezőn Izlandot fogadja a Puskás Arénában, a győztes kijut a 2021-re halasztott, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra. A Nemzetek Ligájában november 15-én a szerbek, november 18-án pedig a törökök érkeznek Budapestre.