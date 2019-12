Remekül kezdtek a szegedi fallabdások

A nehézségeket le­küzdve is kiválóan kezdte az első osztályú fallabda csapatbajnokságot a szegedi Vidux Tisza Squash SE: Sebők Benedekék mindhárom meccsüket megnyerték, a lehetséges kilenc pontból pedig nyolcat begyűjtöttek.

A kétszeres bajnok Vidux Ti­­sza Squash SE az első kör után veretlen maradt a férfi fallabda csapatbajnokságban: a budapesti első fordulóban mindhárom mérkőzését megnyerte a csapat. A válogatott Hoffmann Péter külföldön edzősködik, emiatt nem tudott részt venni az eseményen, a Tisza SE így a Sebők Benedek, Vas Máté, Kiss Dániel, Takács Bence, Vas Márton összeállításban állt fel.

Kezdésnek a Budapest Squash Akadémia csapatát múlták felül simán, 4–0-ra, majd a Top Challenge Sportegyesület ellen nyertek ugyanilyen különbséggel. A legnehezebb összecsapásuk a Csé-Team SE elleni volt: itt Vas Márton 3:0-ra nyert, Kiss Dániel 3:0-ra kapott ki, majd Vas Máté hiába nyerte meg az első szettjét, megsérült, így végül fel kellett adnia az összecsapását, 3:1-re az ellenfél győzött.

Sebők Benedek viszont hatalmas izgalmak után hozta a saját találkozóját 3:1-re, azaz a nyert meccsek (2–2) és a szettek (7:7) terén is döntetlen született. Ilyenkor az összes meg­­szerzett pontot nézik, ebben 124–121-re a szegediek voltak jobbak, megnyerve a játéknap harmadik meccsét is. A kilenc megszerezhető pontból nyolcat gyűjtött be a Tisza SE.